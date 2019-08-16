Бра с конусами, латексный total look и другие образы Мадонны, которые стали культовыми

2019 год ознаменовался выходом 14-го сингла Мадонны – Madame X. Это не просто название альбома, но и новое амплуа певицы. Цветовая гамма образов контрастна, как и сама мадам Икс: черный, красный, металлик. И главный аксессуар – пиратская повязка на глаз с буквой «Х».

«Мадам Икс – секретный агент, который путешествует по миру, меняет личности. Она может быть кем угодно. Она – профессор, глава государства, домохозяйка, наездница, заключенная, ученица, мать, дитя, учитель, монахиня, певица, святая, шпионка в доме любви. Я – мадам Икс» – так трактует свой образ Мадонна.