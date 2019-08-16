Бра с конусами, латексный total look и другие образы Мадонны, которые стали культовыми

1980-е
В 80-х вышли сразу два успешных альбома Мадонны – Like a Virgin и True Blue. Это был истинный взрыв: на сцене и в жизни она делала то, чего никто не решался сделать до нее. Она умела эпатировать публику, ее любили и ненавидели. Мадонна смело примеряла нас себя самые разные образы: от блейзеров с объемными плечами в духе восьмидесятых до экстравагантных образов с легендарными колготками в сетку, шелковыми корсетами и боди.
1990 – 1995 гг.
Для следующей смены имиджа Мадонна вдохновлялась стилем Мэрилин Монро: выбеленные кудри, алая помада, декольтированные платья кремовых оттенков. Но настоящим символом эпохи стал бюстгальтер с чашечками конической формы, который разработал французский модельер Жан-Поль Готье. Примечательно, что эта часть сценического наряда Мадонны ушла с молотка на аукционе Christie’s за 32 000 фунтов.
1996 – 2001
От элегантности до объемных мужских костюмов и латексного total look: амплуа Мадонны менялись часто, но при этом не теряли бунтарский дух. В 1999 певица вышла на вручение Грэмми в кроваво-красном кимоно, а уже в начале нулевых демонстрировала образы в стиле панк – с шотландским килтом, чокером с металлической фурнитурой и ярким мейкапом.
2002 – 2006 гг.
Этот период запомнился откровенными поцелуями Мадонны с Бритни Спирс и Кристиной Агилерой, а также выходом нового альбома Confessions on a Dance Floor. В свои 47 лет артистка демонстрировала безупречную физическую форму, не изменяла эпатажным нарядам – и смело выходила на публику в сетчатых колготках, миниатюрных боди с пайетками и бомберах.
2008 – 2012 гг.
Эпатаж остался на сцене: для светских мероприятий Мадонна выбирала элегантные платья в пол, как правило, в черном цвете. Правда, не упускала возможности открыть линию плеч, добавить прозрачную сетку и бесконечный шлейф.
2013 – 2015 гг.
Триумфальное возвращение «той самой» Мадонны, которая смело могла посетить публичное мероприятие в нижнем белье с самыми нескромными деталями – капроновыми чулками с подвязками и кружевом, корсетами и прозрачным гипюром. В таких образах она появилась на церемонии Billboard в 2013 году и на вручении Грэмми в 2015.
2016 – 2018 гг.
Мадонна умело миксует элементы разных стилей и не боится экспериментировать. Сапоги-чулки из кожи, максимально открытые платья, наряды в стиле милитари и многоярусные украшения были постоянными спутниками певицы на красной дорожке.
2019 г.
2019 год ознаменовался выходом 14-го сингла Мадонны – Madame X. Это не просто название альбома, но и новое амплуа певицы. Цветовая гамма образов контрастна, как и сама мадам Икс: черный, красный, металлик. И главный аксессуар – пиратская повязка на глаз с буквой «Х».
«Мадам Икс – секретный агент, который путешествует по миру, меняет личности. Она может быть кем угодно. Она – профессор, глава государства, домохозяйка, наездница, заключенная, ученица, мать, дитя, учитель, монахиня, певица, святая, шпионка в доме любви. Я – мадам Икс» – так трактует свой образ Мадонна.
Текст: Полина Гераскина
Фото: Globallook, Dpa, Eastnews, GettyImages
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