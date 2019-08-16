passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Бра с конусами, латексный total look и другие образы Мадонны, которые стали культовыми

Мадонну по праву называют королевой поп-музыки и самой коммерчески успешной исполнительницей (по версии Книги рекордов Гиннесса). Дерзость, эпатаж и талант, подкрепленный трудолюбием, – это все о ней. Сегодня певице исполняется 61 год, и в честь этого события мы составили подборку ее самых ярких выходов с 80-х годов и до наших дней.

1980-е

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 9

1983 г.

Фото: Globallook

В 80-х вышли сразу два успешных альбома Мадонны – Like a Virgin и True Blue. Это был истинный взрыв: на сцене и в жизни она делала то, чего никто не решался сделать до нее. Она умела эпатировать публику, ее любили и ненавидели. Мадонна смело примеряла нас себя самые разные образы: от блейзеров с объемными плечами в духе восьмидесятых до экстравагантных образов с легендарными колготками в сетку, шелковыми корсетами и боди.

1990 – 1995 гг.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 8

1990 г.

Фото: Dpa

Для следующей смены имиджа Мадонна вдохновлялась стилем Мэрилин Монро: выбеленные кудри, алая помада, декольтированные платья кремовых оттенков. Но настоящим символом эпохи стал бюстгальтер с чашечками конической формы, который разработал французский модельер Жан-Поль Готье. Примечательно, что эта часть сценического наряда Мадонны ушла с молотка на аукционе Christie’s за 32 000 фунтов.

1996 – 2001

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 4

1996 г.

Фото: Eastnews

От элегантности до объемных мужских костюмов и латексного total look: амплуа Мадонны менялись часто, но при этом не теряли бунтарский дух. В 1999 певица вышла на вручение Грэмми в кроваво-красном кимоно, а уже в начале нулевых демонстрировала образы в стиле панк – с шотландским килтом, чокером с металлической фурнитурой и ярким мейкапом.

2002 – 2006 гг.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 5

2002 г.

Фото: Eastnews

Этот период запомнился откровенными поцелуями Мадонны с Бритни Спирс и Кристиной Агилерой, а также выходом нового альбома Confessions on a Dance Floor. В свои 47 лет артистка демонстрировала безупречную физическую форму, не изменяла эпатажным нарядам – и смело выходила на публику в сетчатых колготках, миниатюрных боди с пайетками и бомберах.

2008 – 2012 гг.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

2008 г.

Фото: Globallook

Эпатаж остался на сцене: для светских мероприятий Мадонна выбирала элегантные платья в пол, как правило, в черном цвете. Правда, не упускала возможности открыть линию плеч, добавить прозрачную сетку и бесконечный шлейф.

2013 – 2015 гг.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 5

2013 г.

Фото: Eastnews

Триумфальное возвращение «той самой» Мадонны, которая смело могла посетить публичное мероприятие в нижнем белье с самыми нескромными деталями – капроновыми чулками с подвязками и кружевом, корсетами и прозрачным гипюром. В таких образах она появилась на церемонии Billboard в 2013 году и на вручении Грэмми в 2015.

2016 – 2018 гг.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 5

2016 г.

Фото: Eastnews

Мадонна умело миксует элементы разных стилей и не боится экспериментировать. Сапоги-чулки из кожи, максимально открытые платья, наряды в стиле милитари и многоярусные украшения были постоянными спутниками певицы на красной дорожке.

2019 г.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 3
Фото: GettyImages

2019 год ознаменовался выходом 14-го сингла Мадонны – Madame X. Это не просто название альбома, но и новое амплуа певицы. Цветовая гамма образов контрастна, как и сама мадам Икс: черный, красный, металлик. И главный аксессуар – пиратская повязка на глаз с буквой «Х».

«Мадам Икс – секретный агент, который путешествует по миру, меняет личности. Она может быть кем угодно. Она – профессор, глава государства, домохозяйка, наездница, заключенная, ученица, мать, дитя, учитель, монахиня, певица, святая, шпионка в доме любви. Я – мадам Икс» – так трактует свой образ Мадонна.

Текст: Полина Гераскина

Фото: Globallook, Dpa, Eastnews, GettyImages

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!