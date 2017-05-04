Ирина Салтыкова

Ирине Салтыковой 5 мая исполнился 51 год. Певица все так же стройна, эффектна, молода и наверняка с легкостью может спеть и про голубые, и про серые глазки, и про глаза цвета виски, и про все 50 оттенков серого. Но, к сожалению для поклонников артистки, она этого не делает — последний на сегодняшний день альбом Салтыковой вышел в 2008 году. Поэтому смотрим клипы на нетленные хиты певицы.

Татьяна Овсиенко

Татьяна Овсиенко в конце 80-х ездила по гастролям вместе с Ириной Салтыковой в составе группы «Мираж». Давно не секрет, что пели девушки под плюс-фонограмму с голосами основных участниц коллектива Натальи Гулькиной и Маргариты Суханкиной. Зато эффектно выглядели на сцене! Татьяна Овсиенко, возможно, и не обладает неслыханным музыкальным талантом и потрясающим голосом, но до сих пор выступает сольно и выглядит почти так же, как и 20 лет назад.

Наталья Ветлицкая

Из «Миража» вышла и Наталья Ветлицкая, прославившаяся в качестве сольной исполнительницы благодаря хиту «Плейбой» (автору музыки к песне можно сказать спасибо и за хит «Серые глаза» Ирины Салтыковой). Певица давно завершила карьеру и отказалась от публичной жизни, теперь живет с дочерью в Испании и регулярно публикует на своей странице в Facebook философские мысли и изречения мудрецов. А мы помним, как Наталья пела про сладкого бейби, лихо размахивая кружевной юбкой.

Алена Апина

Алена Апина тоже довольно долго избегала публичности и преподавала музыку в одной из московских школ. Отметив 50-летие, певица решила вернуться на сцену. Возвращение получилось эффектным: Апина сняла клипы «Близость» и «Девушка Бонда», в одном разделась до нижнего белья, а в другом полностью обнажилась и зажгла в постельной сцене с татуированным парнем. Начиналось у Алены все с группы «Комбинация» и хитов «Вишневая девятка» и Russian Girls.

Маргарита Суханкина

Голос «Миража» Маргарита Суханкина продолжает активную гастрольную деятельность, заседает в качестве члена жюри детского вокального конкурса «Ты супер!» и растит двоих детей.

Марина Хлебникова

Недавно Марина Хлебникова, популярная в 90-х годах, рассказала, почему надолго исчезла из шоу-бизнеса. Выяснилось, что из-за некрасивого поступка супруга ей пришлось справляться с большими финансовыми трудностями.

Маша Распутина

Женщина-фейерверк Маша Распутина не изменяет себе и четверть века спустя. Яркий макияж, короткие юбки, кудри, стразы, перья — все по-прежнему при ней. Предлагаем двойное удовольствие: номер в исполнении Маши Распутиной «Я родилась в Сибири» объявляют Лолита и Александр Цекало, тогда еще муж и жена и «Кабаре-дуэт "Академия"».

Алена Свиридова

Самая стильная отечественная певица из лихих 90-х недавно решила вернуться к истокам и сделала короткую стрижку. Сразу вспомнили «Розового фламинго».

Лада Дэнс

«Девочка-ночь» Лада Дэнс в сентябре отметит 48-летие. В чем секрет молодости Лады? Жить нужно в кайф!

Фото: Global Look Press, Starface, Instagram, Александра Погиба