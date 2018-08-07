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«Несравненная, божественная»: в Сети обсуждают редкое фото 53-летней Натальи Ветлицкой

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В Сети появилось еще одно фото Натальи Ветлицкой.

Несколько лет назад популярная певица Наталья Ветлицкая покинула Россию. На днях знаменитость посетила с визитом Москву и поспешила увидеться с давними друзьями.

«Подруга приехала», — радуется встрече Светлана Бондарчук.

«Наташа Ветлицкая?», «Ветлицкая, ее улыбку не возможно не узнать», «Не может быть», «Несравненная, божественная», «Как в старые времена», «Обожаю! Кумир моей юности, эталон стиля и красоты», «Всегда обожала ее, клевая, очень выделялась из всех в 90-х», «Как давно ее не видно! Очень жаль! Передайте привет! И что помним и ждем ее», «Вы обе не меняетесь», «Есть шанс уговорить ее на песню или клип? Очень скучаем по ней», — пишут удивленные подписчики.

Фото: instagram

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