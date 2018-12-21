Главные потери 2018-го: Табаков, Кобзон, Дорошина, Сенчина и другие звезды, которых не стало в уходящем году

Олег Табаков
Олег Табаков скончался на 83-м году жизни весной. Пресс-служба МХТ имени Чехова сообщила, что 12 марта из жизни ушел руководитель театра Олег Табаков. В присутствии родных и близких его отключили от аппарата жизнеобеспечения после сердечного приступа.
«Как-то все мы надеялись, что выкарабкается, что та жизненная энергия, которая наполняла каждый кадр его актерского существования, чудесным образом вытянет его из тяжелой болезни. Не случилось. Ушел от нас наш Марк Твен, наш Обломов, Николай Ростов, Людовик из "Мушкетеров", Мисс Эндрю из "Мэри Поппинс", Кот Матроскин наш ушел! Конечно, можно пересматривать бесконечно эти роли — гениальное не надоедает — но безвозвратно ушло ощущение, что можно сходить в театр на Табакова, сверить часы с его талантом», — одним из многих знаменитостей принес соболезнования Максим Галкин.
Иосиф Кобзон
Легендарный российский эстрадный певец Иосиф Кобзони умер на 81-м году жизни. Иосиф Давыдович на протяжении 13 лет боролся с раком и не стеснялся открыто говорить об этом. Народная популярность пришла к Кобзону в 1964 году после появления в радиоэфире песни «А у нас во дворе». В том же году он стал лауреатом Всероссийского конкурса артистов эстрады и лауреатом международного конкурса в польском Сопоте. Иосиф Давыдович был также депутатом Госдумы. У него остались супруга Нелли Михайловна, сын Андрей, дочь Наталья и 10 внуков, младшему из которых — 8 лет.
Нина Дорошина
В апреле Нина Дорошина, запомнившаяся зрителям ролью Надежды в фильме «Любовь и голуби», умерла в возрасте 83 лет. В течение последних несколько дней перед кончиной Нина Михайловна жаловалась на плохое самочувствие и боли в сердце. Накануне к артистке приезжала бригада скорой помощи, однако, она отказалась от госпитализации.
Нина Михайловна Дорошина закончила театральное училище им. Щепкина в 1958 года, а с 1959 года она служила в московском театре «Современник». В 1985 году актрисе было присвоено звание «Народной артистки РСФСР» за заслуги в области советского театрального искусства. На счету Нины Дорошиной более тридцати ролей в театральных постановках и кинофильмах.
Людмила Сенчина
Народная артистка Людмила Сенчина умерла утром 25 января в одной из больниц Санкт-Петербурга. Рядом с ней были родные и близкие. Они подтвердили печальную новость российским СМИ. «Людмила Петровна скончалась сегодня утром. Она болела полтора года», — сообщил журналистам супруг и продюсер Сенчиной Владимир Андреев. Напомним, Людмила Сенчина стала известной после исполнения «Песни Золушки» на «Голубом огоньке». Также она снялась в популярных советских фильмах «Волшебная сила», «После ярмарки», «Вооружен и очень опасен».
Арета Франклин
Легендарная соул-дива Арета Франклин ушла из жизни в возрасте 76 лет в конце лета. Как сообщила публицист Ареты в официальном заявлении, в последние годы певица страдала от рака поджелудочной железы. У Франклин не было детей, а со своим вторым супругом, актером Глинном Терменом, она развелась еще в 1984 году. Тем не менее, пресс-секретарь знаменитости подчеркнула, что в момент смерти она не была одинока — рядом находились друзья и родственники.
Записанные в разные годы дуэты королевы соула с ее крестной дочерью Уитни Хьюстон, а также с Мэрайей Кэри, Энни Леннокс, Мэри Джей Блайдж и другими исполнителями были в 2007 году выпущены отдельной пластинкой «Jewels in the Crown: All-Star Duets with the Queen». За два года до этого Арете Франклин была вручена высшая награда США — Президентская медаль Свободы.
Бернардо Бертолуччи
Итальянские СМИ сообщили, что в Риме после долгой болезни умер кинорежиссер Бернардо Бертолуччи. Газета La Repubblica назвала кончину 77-летнего Бертолуччи уходом «последнего великого маэстро». Режиссер снял такие фильмы, как «Последнее танго в Париже», «Мечтатели», «Ускользающая красота», «Двадцатый век» и другие. В 2011-м кинематографисту вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за вклад в киноискусство. А за свои литературные работы Бертолуччи был удостоен итальянской Национальной литературной премии и премии Виареджо.
Стивен Хокинг
Знаменитый британский физик-теоретик Стивен Хокинг скончался у себя дома в Кембридже на 77-м году жизни. Всемирно известный ученый-физик ушел после долгой болезни. Об этом сообщили его дети агентству Associated Press. «Мы очень огорчены смертью нашего любимого отца. Он был великим ученым и необыкновенным человеком, его работа и наследие будут жить еще много лет. Однажды он сказал, что вселенная не слишком нужна, если она не является домом для людей, которых вы любите. Мы всегда будем скучать по нему», — заявили Люси, Роберт и Тим Хокинги в своем обращении к прессе.
Стивен знаком многим еще и потому, что в 2015 году актер Эдди Редмейн получил «Оскар» за исполнение роли Хокинга в фильме «Вселенная Стивена Хокинга». Кроме того, у ученого был безошибочно узнаваемый образ — из-за бокового амиотрофического склероза он оказался прикованным к инвалидной коляске, а также пользовался специальным синтезатором речи.
Николай Караченцов
Николай Караченцов умер накануне своего 74-летия осенью. Актер скончался в одной из московских больниц. До дня своего рождения он не дожил совсем немного: 27 октября ему исполнилось бы 74 года. Семья предвидела скорый уход артиста. «Было все хорошо, а потом случилось воспаление легких на фоне онкологии, а потом просто от лекарств, от всего — почки отказали, и все», — прокомментировала Людмила Поргина в беседе с каналом «РЕН-ТВ».
В последнее время любимый миллионами зрителей артист боролся с онкологией. Об обнаруженной врачами злокачественной опухоли в легком артиста стало известно в начале ноября прошлого года, в декабре он прошел первый курс лечения.
Скотт Уилсон
Американский актер Скотт Уилсон умер в возрасте 76 лет. Звезда сериала «Ходячие мертвецы» скончался от лейкемии. Карьера Скотта Уилсона в Голливуде началась в 1967 году благодаря роли в «Полуночной жаре». В послужном списке знаменитости более 50 ролей в кинофильмах, среди которых «Перл Харбор» и «Великий Гэтсби». Одной из последних ярких ролей стал образ Хершела Грина в сериале «Ходячие мертвецы».
Эдуард Успенский
[Эдуард Успенский](https://www.passion.ru/news/topical/eduard-uspenskii-umer-na-81-m-godu-zhizni-v-moskve-14-08-2018.htm умер в Москве на 81-м году жизни. Утром 9 августа Успенский упал в обморок, после чего ему понадобилась экстренная медицинская помощь. От госпитализации Эдуард Николаевич отказался и почти две недели провел в постели. Незадолго до этого он выезжал на лечение в Германию. По некоторым данным, известный писатель боролся с онкологией, в феврале он собщил, что проходит четвертый курс химиотерапии.
Напомним, что Эдуард Успенский родился 22 декабря 1937 года. Российские поклонники творчества писателя называют его «папой» крокодила Гены и Чебурашки. Также он написал «Дядя Федор, пес и кот», «Вниз по волшебной реке», «Гарантийные человечки» и не раз писал сценарии мультфильмов.
Дмитрий Брусникин
9 августа, на 61-м году ушел из жизни актер и режиссер Дмитрий Брусникин. С марта этого года он занимал пост художественного руководителя московского театра «Практика», до этого — играл в театре и кино, преподавал в Школе-студии МХАТ. В числе его учеников был Сергей Лазарев. «Шок! Не может быть! Не могу поверить....Не стало Дмитрия Владимировича Брусникина ((( это несправедливо. Прекрасный человек, режиссер, педагог , актер. Мой мастер курса в Школе-Студии МХАТ! Навсегда останется В памяти честным, принципиальным человеком , преданным своему делу, театру, профессии. Царствие небесное...», — написал певец в блоге.