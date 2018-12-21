Главные потери 2018-го: Табаков, Кобзон, Дорошина, Сенчина и другие звезды, которых не стало в уходящем году

Олег Табаков скончался на 83-м году жизни весной. Пресс-служба МХТ имени Чехова сообщила, что 12 марта из жизни ушел руководитель театра Олег Табаков. В присутствии родных и близких его отключили от аппарата жизнеобеспечения после сердечного приступа.

«Как-то все мы надеялись, что выкарабкается, что та жизненная энергия, которая наполняла каждый кадр его актерского существования, чудесным образом вытянет его из тяжелой болезни. Не случилось. Ушел от нас наш Марк Твен, наш Обломов, Николай Ростов, Людовик из "Мушкетеров", Мисс Эндрю из "Мэри Поппинс", Кот Матроскин наш ушел! Конечно, можно пересматривать бесконечно эти роли — гениальное не надоедает — но безвозвратно ушло ощущение, что можно сходить в театр на Табакова, сверить часы с его талантом», — одним из многих знаменитостей принес соболезнования Максим Галкин.

Иосиф Кобзон