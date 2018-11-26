Легендарный итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи скончался на 78-м году жизни

Итальянские СМИ сообщили, что в Риме после долгой болезни умер кинорежиссер Бернардо Бертолуччи. Газета La Repubblica назвала кончину 77-летнего Бертолуччи уходом «последнего великого маэстро».
Режиссер снял такие фильмы, как «Последнее танго в Париже», «Мечтатели», «Ускользающая красота», «Двадцатый век» и другие.
В 2011-м кинематографисту вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за вклад в киноискусство. А за свои литературные работы Бертолуччи был удостоен итальянской Национальной литературной премии и премии Виареджо.
Фото: De Giglio/Fotogramma/Ropi, Errebi/Ropi, Mirco Toniolo/Ropi, Massimiliano Ferraro, Kika Press / Global Look Press
Видео: Youtube.com / euronews (на русском)