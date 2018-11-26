Легендарный итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи скончался на 78-м году жизни

Итальянские СМИ сообщили, что в Риме после долгой болезни умер кинорежиссер Бернардо Бертолуччи. Газета La Repubblica назвала кончину 77-летнего Бертолуччи уходом «последнего великого маэстро».

Режиссер снял такие фильмы, как «Последнее танго в Париже», «Мечтатели», «Ускользающая красота», «Двадцатый век» и другие.