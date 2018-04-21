Умерла народная артистка РСФСР Нина Дорошина

Как отмечает РЕН-ТВ, в течение последних несколько дней Нина Михайловна жаловалась на плохое самочувствие и боли в сердце. Накануне к артистке приезжала бригада скорой помощи, однако, она отказалась от госпитализации. «Я взрослый больной человек. Взрослый. Столько лет, что, естественно, бывает плохо с сердцем. Я лежала в больнице. Сейчас все нормально. Я жива и здорова. Дома», — цитирует Дорошину телеканал.

Нина Михайловна Дорошина закончила театральное училище им. Щепкина в 1958 года, а с 1959 года она служила в московском театре «Современник». В 1985 году актрисе было присвоено звание «Народной артистки РСФСР» за заслуги в области советского театрального искусства. На счету Нины Дорошиной более тридцати ролей в театральных постановках и кинофильмах.

Редакция Passion.ru выражает искренние соболезнования родным и близким актрисы.

Фото: kino-teatr.ru