Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Умерла народная артистка РСФСР Нина Дорошина

1 / 7
Нина Дорошина
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Актриса скончалась в возрасте 83 лет.

СМИ сообщили о смерти актрисы Нины Дорошиной. Актриса, запомнившаяся зрителям ролью Надежды в фильме «Любовь и голуби», умерла в возрасте 83 лет. В пресс-службе Департамента культуры города Москвы подтвердили печальную новость, отмечает ТАСС.

Нина Дорошина

Как отмечает РЕН-ТВ, в течение последних несколько дней Нина Михайловна жаловалась на плохое самочувствие и боли в сердце. Накануне к артистке приезжала бригада скорой помощи, однако, она отказалась от госпитализации. «Я взрослый больной человек. Взрослый. Столько лет, что, естественно, бывает плохо с сердцем. Я лежала в больнице. Сейчас все нормально. Я жива и здорова. Дома», — цитирует Дорошину телеканал.

Нина Михайловна Дорошина закончила театральное училище им. Щепкина в 1958 года, а с 1959 года она служила в московском театре «Современник». В 1985 году актрисе было присвоено звание «Народной артистки РСФСР» за заслуги в области советского театрального искусства. На счету Нины Дорошиной более тридцати ролей в театральных постановках и кинофильмах.

Редакция Passion.ru выражает искренние соболезнования родным и близким актрисы.

Фото: kino-teatr.ru

Обсуждаемое
Тест: есть ли в вас порода и насколько вы аристократичны
«Самка богомола»: неудачное фото Ольги Орловой в купальнике жестко раскритиковали фанаты
Фото 50-летней Валерии топлес жестко раскритиковали в Сети
Яблоко от яблони: дочь Аллы Пугачевой покорила Сеть своим вокалом
Совсем не осиная талия и неидеальное лицо: Виктория Лопырева не так хороша, как в Instagram
Slice 1
Наряд «креветки», платье за 2,5 миллиона и другие самые эффектные выходы в свет Татьяны Навки
Гороскоп