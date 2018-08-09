«Молодой и талантливейший человек»: звезды скорбят об актере и режиссере Дмитрии Брусникине

«Дмитрий Брусникин... Светлая память... Все близкие и родные, держитесь , пожалуйста... Какой прекрасный человек был...», — скорбит Максим Виторган.

«Сегодня не стало Дмитрия Брусникина ... Дима, дорогой, как же это? Почему так рано, Господи? Мы поговорили по телефону в конце марта , я очень хотела посоветоваться по поводу пьесы , спросила , может получится , Димочка , тебе самому поставить , так хочется снова вместе поработать ... договорились встретиться , но... Не успели ... Он был очень - очень занят , ученики, театр, постановки...столько планов ! Столько всего впереди! Было огромным счастьем работать вместе! Спасибо за «Самую красивую», за то , что я впервые почувствовала уверенность в своих силах, в профессии ...И за другие работы, где мы были в кадре партнерами . Спасибо за твоё отношение к делу, за свободу творчества , за твоих учеников , за общение! Как же жаааааль!!!!! Мои соболезнования Марине и всем близким... Брусникинцы, держитесь! Вы счастливые , что у вас был такой педагог! Царствия Небесного и Вечная Память», — вспоминает Алена Хмельницкая.

«Дмитрий Владимирович... Ну, как же так?.. Светлая память...», — написала в блоге актриса Дарья Повереннова.

«О Боже..... Умер Дмитрий Брусникин........... Олег Николаевич Ефремов , приглашая меня в 1999году во МХАТ, сказал: "Будете под крылом Брусникина!". Ефремов организовал студию под руководством Брусникина,очень хотел привлечь в театр молодёжь..... Чуть позже я снимался у Брусникина в кино и играл Моцарта!!! На пресс-конференции по поводу премьеры фильма, Брусникин сказал:" Актёр Олешко оказался очень хорошо и серьёзно подготовленным к роли.Даже больше чем режиссёр!". С тех пор он всегда при встрече спрашивал: " Актёр Олешко так же хорошо готов? - и я отвечал:" Всегда готов!"........ Светлая память!!!!!! Молодой и талантливейший человек..... Как много мог ещё сделать хорошего.....», — написал Александр Олешко.

Приносим соболезнования родным и близким.

Фото: GenriettaPeryan/EkaterinaTsvetkova/globallookpress, instagram