logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Молодой и талантливейший человек»: звезды скорбят об актере и режиссере Дмитрии Брусникине

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Дмитрий Брусникин

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Умер 60-летний Дмитрий Брусникин.

Сегодня, 9 августа, на 61-м году ушел из жизни актер и режиссер Дмитрий Брусникин. С марта этого года он занимал пост художественного руководителя московского театра «Практика», до этого — играл в театре и кино, преподавал в Школе-студии МХАТ.

В числе его учеников был Сергей Лазарев. «Шок! Не может быть! Не могу поверить....Не стало Дмитрия Владимировича Брусникина ((( это несправедливо. Прекрасный человек, режиссер, педагог , актер. Мой мастер курса в Школе-Студии МХАТ! Навсегда останется В памяти честным, принципиальным человеком , преданным своему делу, театру, профессии. Царствие небесное...», — написал певец в блоге.

«Дмитрий Брусникин... Светлая память... Все близкие и родные, держитесь , пожалуйста... Какой прекрасный человек был...», — скорбит Максим Виторган.

«Сегодня не стало Дмитрия Брусникина ... Дима, дорогой, как же это? Почему так рано, Господи? Мы поговорили по телефону в конце марта , я очень хотела посоветоваться по поводу пьесы , спросила , может получится , Димочка , тебе самому поставить , так хочется снова вместе поработать ... договорились встретиться , но... Не успели ... Он был очень - очень занят , ученики, театр, постановки...столько планов ! Столько всего впереди! Было огромным счастьем работать вместе! Спасибо за «Самую красивую», за то , что я впервые почувствовала уверенность в своих силах, в профессии ...И за другие работы, где мы были в кадре партнерами . Спасибо за твоё отношение к делу, за свободу творчества , за твоих учеников , за общение! Как же жаааааль!!!!! Мои соболезнования Марине и всем близким... Брусникинцы, держитесь! Вы счастливые , что у вас был такой педагог! Царствия Небесного и Вечная Память», — вспоминает Алена Хмельницкая.

«Дмитрий Владимирович... Ну, как же так?.. Светлая память...», — написала в блоге актриса Дарья Повереннова.

«О Боже..... Умер Дмитрий Брусникин........... Олег Николаевич Ефремов , приглашая меня в 1999году во МХАТ, сказал: "Будете под крылом Брусникина!". Ефремов организовал студию под руководством Брусникина,очень хотел привлечь в театр молодёжь..... Чуть позже я снимался у Брусникина в кино и играл Моцарта!!! На пресс-конференции по поводу премьеры фильма, Брусникин сказал:" Актёр Олешко оказался очень хорошо и серьёзно подготовленным к роли.Даже больше чем режиссёр!". С тех пор он всегда при встрече спрашивал: " Актёр Олешко так же хорошо готов? - и я отвечал:" Всегда готов!"........ Светлая память!!!!!! Молодой и талантливейший человек..... Как много мог ещё сделать хорошего.....», — написал Александр Олешко.

Приносим соболезнования родным и близким.

Фото: GenriettaPeryan/EkaterinaTsvetkova/globallookpress, instagram

Теги

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Подлая и жадная»: подруга Елены Степаненко подробно рассказала об ее отношениях с мужем
3 варианта летнего маникюра для настоящих леди
Прощальное письмо Баскова Лопыревой взволновало поклонников пары
Гид по мороженому: какое лакомство едят в разных странах
Алла Пугачева с мужем и детьми оформляет вид на жительство в Европе
Осиные талии и интригующие декольте: Вера Брежнева и ее дочь Соня Киперман выглядели сестрами на светском мероприятии