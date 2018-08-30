Ушла эпоха: чем нам запомнился Иосиф Кобзон

Иосиф Кобзон был трижды женат. Его первый брак с певицей Вероникой Кругловой продлился два года, второй в наше время стал бы настоящей сенсацией, о которой писали бы все таблоиды. Во второй раз Кобзон женился на актрисе и певице Людмиле Гурченко, с которой прожил три года — ярко и нелегко. Третьей и последней супругой певца стала выпускница Всесоюзной творческой мастерской эстрадного искусства Нинель Михайловна Кобзон, от которой у певца есть сын Андрей и дочь Наталья. Дети артиста подарили ему десять внуков. В одном из интервью Кобзон сказал, что семья является главной опорой в жизни человека: «Семья – это люди, которые никогда не предадут, что бы с тобой ни произошло. Тебя унизили, оскорбили, обокрали, но ты приходишь домой и совершенно точно знаешь, что там тебя пригреют, пожалеют».

Кобзон также преподавал в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных, занимался бизнесом и политикой. C 2011 года он был первым заместителем председателя комитета по культуре. Во время захвата заложников в театральном центре на Дубровке Иосиф Давыдовыч был одним из немногих политиков, не побоявшихся войти в захваченное террористами здание, чтобы вывести детей.