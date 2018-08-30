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Ушла эпоха: чем нам запомнился Иосиф Кобзон

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Легендарный российский эстрадный певец Иосиф Кобзони умер на 81-м году жизни. Вспоминаем, чем артист прославился и полюбился миллионам поклонников.

В Советском Союзе не было ни одного человека, который не знал бы лирического баритона Иосифа Кобзона, слава которого стала всенародной после выхода на экран культового фильма «Семнадцать мгновений весны». Репертуар певца включает патриотические, гражданские советские и комсомольские песни, классические романсы.

Иосиф Кобзон был трижды женат. Его первый брак с певицей Вероникой Кругловой продлился два года, второй в наше время стал бы настоящей сенсацией, о которой писали бы все таблоиды. Во второй раз Кобзон женился на актрисе и певице Людмиле Гурченко, с которой прожил три года — ярко и нелегко. Третьей и последней супругой певца стала выпускница Всесоюзной творческой мастерской эстрадного искусства Нинель Михайловна Кобзон, от которой у певца есть сын Андрей и дочь Наталья. Дети артиста подарили ему десять внуков. В одном из интервью Кобзон сказал, что семья является главной опорой в жизни человека: «Семья – это люди, которые никогда не предадут, что бы с тобой ни произошло. Тебя унизили, оскорбили, обокрали, но ты приходишь домой и совершенно точно знаешь, что там тебя пригреют, пожалеют».

Кобзон также преподавал в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных, занимался бизнесом и политикой. C 2011 года он был первым заместителем председателя комитета по культуре. Во время захвата заложников в театральном центре на Дубровке Иосиф Давыдовыч был одним из немногих политиков, не побоявшихся войти в захваченное террористами здание, чтобы вывести детей.

В 2012 году Иосиф Кобзон заявил, что закончит свои выступления в день своего 75-летия 11 сентября 2012 года сольным концертом в Государственном Кремлевском дворце. Однако и после этого выступления он продолжал выходить на сцену, гастролировать по стране и принимать активное участие в общественно-политических процессах России.

В конце июля Иосиф Кобзон был госпитализирован. Тогда в СМИ появилась информация о том, что он находится в стабильно тяжелом состоянии. Более десяти лет назад у артиста было диагностировано онкологическое заболевание, на протяжении долгого времени он продолжал бороться с недугом и выходить на сцену, отказываясь от комментариев о своем тяжелом состоянии. Кобзон будет похоронен 2 сентября на Востряковском кладбище Москвы.

Фото: globallookpress

Видео: youtube

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