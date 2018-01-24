Народная артистка Людмила Сенчина ушла из жизни после долгой болезни
Людмила Сенчина
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Сегодня утром из Санкт-Петербурга пришли печальные новости — не стало певицы и актрисы Людмилы Сенчиной. Она скончалась от долгой и тяжелой болезни на 68-м году жизни.
Людмила Сенчина умерла утром 25 января в одной из больниц Санкт-Петербурга. Рядом с ней были родные и близкие. Они подтвердили печальную новость российским СМИ.
«Людмила Петровна скончалась сегодня утром. Она болела полтора года», — сообщил журналистам супруг и продюсер Сенчиной Владимир Андреев.
Напомним, Людмила Сенчина стала известной после исполнения «Песни Золушки» на «Голубом огоньке». Также она снялась в популярных советских фильмах «Волшебная сила», «После ярмарки», «Вооружен и очень опасен».