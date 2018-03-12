Впервые о госпитализации артиста СМИ рассказали в конце ноября прошлого года. Часть источников утверждала, что у Олега Павловича диагностирован сепсис — заражение крови. 2 декабря состояние Табакова резко ухудшилось — он впал в так называемое «состояние глубокого оглушения», являющееся предкомным.

Родные Олега Павловича пока никак не комментируют трагедию. Младший сын актера Павел в своем Instagram попросил не беспокоить его и его семью звонками.

Passion.ru присоединяется к соболезнованиям близким Олега Табакова.