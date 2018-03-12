«Ушел из жизни великий артист, педагог, человек-эпоха Олег Павлович Табаков. Сегодня не стало человека, чья жизнь всецело была отдана искусству. В далеком 1956 году, будучи молодым артистом, он вместе с друзьями-единомышленниками создавал легендарный "Современник", который по сей день остается одним из самых любимых и популярных театров Москвы. "Табакерка", как ласково называли москвичи Театр-студию под руководством Олега Табакова, стала его любимым детищем, кузницей молодых талантов и ярких личностей. После смерти Олега Ефремова, друга и учителя, Олег Павлович возглавил осиротевший МХАТ, в который вдохнул новые творческие силы, сделал модным, современным театром. Мы все, без исключения, любим и помним роли Олега Табакова в кино, цитируем его манеру неповторимой игры и не устаем удивляться безграничному таланту великого Артиста. Представить театр и кинематограф без Табакова невозможно! Он навсегда останется в нашей памяти, в наших сердцах, а его ученики сумеют продолжить дело своего Мастера! Помним! Скорбим безмерно!», — обратилась Надежда Бабкина от имени всего коллектива театра «Русская песня».

«Как-то все мы надеялись, что выкарабкается, что та жизненная энергия, которая наполняла каждый кадр его актерского существования, чудесным образом вытянет его из тяжелой болезни. Не случилось. Ушел от нас наш Марк Твен, наш Обломов, Николай Ростов, Людовик из "Мушкетеров", Мисс Эндрю из "Мэри Поппинс", Кот Матроскин наш ушел! Конечно, можно пересматривать бесконечно эти роли — гениальное не надоедает — но безвозвратно ушло ощущение, что можно сходить в театр на Табакова, сверить часы с его талантом», — признался Максим Галкин и принес соболезнования семье великого актера.

Уходят , уходят один за другим!! ЛУЧШИЕ!!! ЕДИНСТВЕННЫЕ!! ГЕНИАЛЬНЫЕ АКТЕРЫ И ЛИЧНОСТИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ, на ИСКУССТВЕ которых мы росли, учились и стремились быть похожими на них и просто хотя бы смотреть и восхищаться!! Спасибо Вам, Олег Павлович, за Ваше бесценное искусство и вклад... вечная память... Мои самые глубокие соболезнования семье, Марине Зудиной, детям!! Паша, АНТОН!! Держитесь!!! Вся страна скорбит!!! Это невосполнимая потеря...., — скорбит Филипп Киркоров.

«Он сыграл более сотни ролей в кино, удивительно разноплановых, от Людовика XIII до Шелленберга из "Семнадцати мгновений весны"... На его счету огромное количество ролей в театре и режиссерских работ, его голосом говорят многие герои детских мультфильмов... Безмерно талантливый человек! Мои соболезнования родным и близким...», — вторит певица Жасмин.

«Великий Олег Табаков! Великий Матроскин! Вы вырастили не одно поколение. Артист добра и света! Вечная и светлая память!!! Спасибо», — поблагодарила артиста Катя Лель.

«С раннего детства герои великого Олега Павловича Табакова шли с мной по жизни. Его голос, облик и доброе сердце останутся с нами навсегда. Олег Павлович был не просто выдающимся артистом, но и приятным человеком в общении: с чувством юмора и очень доброжелательным. "Ребята давайте жить дружно"... Светлая память. Нам его будет очень не хватать», — написал Иосиф Пригожин.

«Бесконечно жаль... Великий Олег Павлович Табаков..... Человечище», — опубликовала совместное фото певица Валерия. То же сделала Светлана Бондарчук, посвятив любимому артисту стихи Марины Цветаевой — «Уж сколько их упало в эту бездну». В блоге Игоря Верника тооже появилось совместное фото.

«Ироничный. Смешливый. Великого таланта актер, он никогда не кокетничал фразами о "творческой лаборатории артиста" и прочими возвышенными определениями, и называл свою профессию — "веселенькое дело". А при этом — попадал в сердце каждого зрителя. Его роли разобраны на цитаты, и при упоминании только лишь его фамилии — все начинают улыбаться. В эти дни мы все будем вспоминать фильмы и спектакли, которые каждому из нас по-своему дороги. Но из жизни ушел не только Актер, но и удивительный ЧЕЛОВЕК. Невероятного умения созидать. Объединять вокруг себя таланты. Давать дорогу молодому и экспериментальному. Умеющий рисковать и брать ответственность. За свою жизнь он зажег десятки "звезд", но и помог сотням людей. Буквально. Едой. Деньгами. Крышей над головой. Олег Павлович был человеком величайшей отзывчивости и сочувствия. Его "нет" было твердым, а на его "да" можно было абсолютно положиться. Светлая память», — отозвалась Юлия Меньшова.

«Прощайте, любимый Олег Павлович», — написала Рената Литвинова.