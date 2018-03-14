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Ушел из жизни легендарный физик Стивен Хокинг

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Стивен Хокинг
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Знаменитый британский физик-теоретик Стивен Хокинг скончался у себя дома в Кембридже на 77-м году жизни.

Сегодня не стало еще одного великого человека — Стивена Хокинга. Всемирно известный ученый-физик ушел после долгой болезни. Об этом сообщили его дети агентству Associated Press.

«Мы очень огорчены смертью нашего любимого отца. Он был великим ученым и необыкновенным человеком, его работа и наследие будут жить еще много лет. Однажды он сказал, что вселенная не слишком нужна, если она не является домом для людей, которых вы любите. Мы всегда будем скучать по нему», — заявили Люси, Роберт и Тим Хокинги в своем обращении к прессе.

Стивен знаком многим еще и потому, что в 2015 году актер Эдди Редмейн получил «Оскар» за исполнение роли Хокинга в фильме «Вселенная Стивена Хокинга». Кроме того, у ученого был безошибочно узнаваемый образ — из-за бокового амиотрофического склероза он оказался прикованным к инвалидной коляске, а также пользовался специальным синтезатором речи.

Фото: Global Look Press

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