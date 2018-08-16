Легендарная соул-дива Арета Франклин ушла из жизни в возрасте 76 лет

На днях западные СМИ сообщили, что певица Арета Франклин смертельно больна. Информация была неподтвержденной, но источники, увы, оказались правы: сегодня, 16 августа, звезда соула ушла из жизни.
Как сообщила публицист Ареты в официальном заявлении, в последние годы певица страдала от рака поджелудочной железы.
У Франклин не было детей, а со своим вторым супругом, актером Глинном Терменом, она развелась еще в 1984 году. Тем не менее, пресс-секретарь знаменитости подчеркнула, что в момент смерти она не была одинока — рядом находились друзья и родственники.
Записанные в разные годы дуэты королевы соула с ее крестной дочерью Уитни Хьюстон, а также с Мэрайей Кэри, Энни Леннокс, Мэри Джей Блайдж и другими исполнителями были в 2007 году выпущены отдельной пластинкой «Jewels in the Crown: All-Star Duets with the Queen». За два года до этого Арете Франклин была вручена высшая награда США — Президентская медаль Свободы.
Фото: Ricky Fitchett, imago stock&people, Ron Sachs/CNP/AdMedia, Aude Guerrucci, Jerome Brunet, Chris Kleponis, Dennis Van Tine, Nancy Kaszerman, Nicolaus Czarnecki / Global Look Press