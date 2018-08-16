Легендарная соул-дива Арета Франклин ушла из жизни в возрасте 76 лет

На днях западные СМИ сообщили, что певица Арета Франклин смертельно больна. Информация была неподтвержденной, но источники, увы, оказались правы: сегодня, 16 августа, звезда соула ушла из жизни.

Как сообщила публицист Ареты в официальном заявлении, в последние годы певица страдала от рака поджелудочной железы.