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Американский актер Скотт Уилсон умер в возрасте 76 лет

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Скотт Уилсон

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СМИ сообщили о смерти звезды сериала «Ходячие мертвецы».

Сегодня не стало известного американского актера Скотта Уилсона. Звезда кино скончался в возрасте 76 лет. Представитель актера Доминик Манчини сообщил TMZ эту грустную новость, отметив, что причиной смерти стали осложнения от лейкемии.

Карьера Скотта Уилсона в Голливуде началась в 1967 году благодаря роли в «Полуночной жаре». В послужном списке знаменитости более 50 ролей в кинофильмах, среди которых «Перл Харбор» и «Великий Гэтсби». Одной из последних ярких ролей стал образ Хершела Грина в сериале «Ходячие мертвецы».

Фото: Glenn Weiner/Globallookpress, Kinopoisk

Видео: Kinopoisk

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