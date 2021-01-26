Бузова, Федункив, Паршута и другие звезды, обвинившие экс-возлюбленных в рукоприкладстве

Новость о том, что звезда проекта Comedy Woman Марина Федункив много лет провела в несчастливом браке и созависимых отношениях, в свое время потрясла Сеть. В эфире шоу «Алена, блин!» артистка со слезами на глазах поделилась подробностями брака с человеком, который нанес ей не только физические травмы: сейчас она не вступает в отношения. «Просто 13 лет выбросить в никуда. Просто жить с человеком, наркоманом. Как его было не спасать, ты же когда любишь человека, конечно, ты делаешь все, чтобы этого не было. Я же не понимала, насколько все это было серьезно. У меня в жизни наркоманов-друзей даже не было», — так описала Марина свои годы в том браке.

Когда муж ударил в первый раз, Марина не ушла. Он просил прощения, говорил, что был в агонии, что не помнит, что произошло, — она попыталась понять. Через некоторое время ситуация повторилась. «Там просто жесткач был. Он бил, если ты спрячешься. Воровал деньги. Это повторялось периодически. Не сказать, что частенько, но было. Мне было стыдно обратиться в милицию», — призналась она. Марина на тот момент была уже известной в Перми, играла в КВН. Ей было проще списать травмы на несчастный случай — ударилась о мебель, упала в бане: «Сотрясение было, я говорила, что я падала. Перелом ноги был. Сначала рассказывать было стыдно, потом стало страшно — он сказал, что убьет, и я поняла, что он может это сделать».

Юлия Паршута