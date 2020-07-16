Марина Федункив в слезах рассказала, как ее избивал муж: «Сотрясение было, перелом ноги, синяки»

Когда муж ударил в первый раз, Марина не ушла. Он просил прощения, говорил что был в агонии, что не помнит, что произошло, — она попыталась понять. Через некоторое время ситуация повторилась.

«Там просто жесткач был. Он бил, если ты спрячешь. Воровал деньги. Это повторялось периодически. Не сказать, что частенько, но было. Мне было стыдно обратиться в милицию», — призналась она.

Марина на тот момент была уже известной в Перми, играла в КВН. Ей было проще списать травмы на несчастный случай — ударилась о мебель, упала в бане.

«Сотрясение было, я говорила что я падала. Перелом ноги был. Сначала рассказывать было стыдно, потом стало страшно — он сказал, что убьет, и я поняла, что он может это сделать», — вспоминает актриса.

Папа Марины был старенький и жил в Украине, братьев, которые постояли бы за нее, у артистки не было. Сестра работала в СПИД-центре и предупреждала, что ничем хорошим это не кончится, но ни она, ни психологи не могли отговорить женщину от попыток спасти любимого человека.

Отношения продлились так долго в том числе и из-за того, что Марина была в добрых отношениях с родителями мужа. У его папы было больное сердце, у мамы — онкозаболевание. «Если я оставлю его там, он их убьет, он их изувечит просто», — вспоминает она. После того, как родители мужа умерли, Марина оставила его.

«Сейчас я понимаю, что дура была. Надо было раньше уходить. <...> Я не понимаю, из-за чего я боялась. Теперь как-будто пелена спала. Я же могла уже быть в могиле, а я все эксперименты какие-то проводила. У меня и чувство жалости было, и сострадания. Я думала, что он сдохнет точно, если я уйду. Никто не умер, все живы, там уже третья дама сердца», — призналась Федункив.

Отношения с мужчинами у актрисы не складываются — она все время ждет подвоха от них. Эту проблему могла бы решить терапия, но поход к психологу она откладывает — некогда. Спасение женщина находит в работе. Она не исключает, что в будущем станет мамой, но время пока не пришло.