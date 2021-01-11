Покалеченная экс-супругом Маргарита Грачева рассказала, чем ее покорил новый муж

«Я совершенно не собиралась строить отношения, потом это переросло в дружбу, а потом мы как-то сошлись и полюбили друг друга. У нас было очень трогательное первое свидание. Мы встретились ровно между Петербургом и Серпуховым, это был Вышний Волочок. <...> Сначала он написал мне в социальных сетях: "Привет, у тебя очень интересный протез, будешь в Питере — давай встретимся. Обещаю, что обижать и приставать не буду". И мне показалось, что так и будет», — поделилась Маргарита в передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».

Также Грачева отметила, что чувствует себя рядом с мужем Максимом в безопасности, пошутив о том, что у него очень широкие плечи. «Я не дам ее в обиду», — уверил сам супруг телеведущей.