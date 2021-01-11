Покалеченная экс-супругом Маргарита Грачева рассказала, чем ее покорил новый муж
Фото: Instagram Маргариты Грачевой
«Я совершенно не собиралась строить отношения, потом это переросло в дружбу, а потом мы как-то сошлись и полюбили друг друга. У нас было очень трогательное первое свидание. Мы встретились ровно между Петербургом и Серпуховым, это был Вышний Волочок. <...> Сначала он написал мне в социальных сетях: "Привет, у тебя очень интересный протез, будешь в Питере — давай встретимся. Обещаю, что обижать и приставать не буду". И мне показалось, что так и будет», — поделилась Маргарита в передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».
Также Грачева отметила, что чувствует себя рядом с мужем Максимом в безопасности, пошутив о том, что у него очень широкие плечи. «Я не дам ее в обиду», — уверил сам супруг телеведущей.
В конце прошлого года Маргарита Грачева показала поклонникам нежные и красивые фото со своей тайной свадьбы, которая состоялась еще летом 2019 года. О том, что Маргарита вышла замуж за Максима, не знали даже ее близкие. Влюбленные сообщили о том, что они уже семья в первую годовщину со дня бракосочетания. Для церемонии, на которой были только жених с невестой да фотограф, Маргарита выбрала белый костюм — белые зауженные брюки и топ с открытыми плечами. А жених надел классический костюм светло-бежевого оттенка.
Напомним, бывший муж Маргариты Грачевой покалечил ее, лишив рук, после того, как она сообщила о намерении развестись с ним. Одну кисть врачи успели спасти, а вторую не удалось. Маргарита собрала всю волю в кулак, чтобы не впасть в депрессию. «У меня двое маленьких детей, я нужна им, я не имею права раскисать. Забуду все как страшный сон», — говорила она во время выписки из больницы.
Фото: instagram
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