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Бриллиантовые серьги и платье как у Костенко: Ольга Бузова отметила 35-летие

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Ольга Бузова

Фото: Instagram Ольги Бузовой

Популярной звезде реалити, телеведущей, блогерше и певице Ольге Бузовой 20 января исполнилось 35 лет. В честь юбилея именинница устроила вечеринку в одном из столичных ресторанов.

На торжестве Ольга Бузова появилась в золотом асимметричном мини-платье. Завершали образ сверкающие туфли-лодочки и крупные серьги-кольца. В целом выглядела Ольга празднично и стильно, вот только многие заметили, что для вечеринки она выбрала точно такое же платье (только другого цвета), в котором уже выходила в свет жена ее экс-супруга Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко. «У Костенко платье почти такое же было, только зеленое!», «Кто-то злобно подшутил над Олей», — написали пользователи Сети.

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Ольга Бузова

Фото: Instagram Ольги Бузовой

Одним из самых роскошных оказался подарок продюсера и музыкального директора Арама Арчера, который преподнес Ольге шикарные бриллиантовые серьги от знаменитого бренда Tiffany & Co.

Ольга Бузова и Арам Арчер

Фото: Instagram Ольги Бузовой

Поздравить Бузову с 35-летием также пришли папа Игорь Дмитриевич, сестра Анна, бойфренд Давид Манукян, Мария Погребняк, любимые подруги и другие близкие люди.

Ольга Бузова с праздничным тортом

Фото: Instagram Ольги Бузовой

В конце вечера именинница угощала всех собравшихся эффектным тортом с короной от известного кондитера Рената Агзамова.

Салют в честь Ольги Бузовой

Фото: Instagram Давида Манукяна

Завершилась вечеринка праздничным салютом, который для Ольги Бузовой подготовил Давид Манукян. Любовалась им виновница торжества в эффектной красной пушистой шубе.

Фото и видео: Instagram

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