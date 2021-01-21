Бриллиантовые серьги и платье как у Костенко: Ольга Бузова отметила 35-летие
Фото: Instagram Ольги Бузовой
На торжестве Ольга Бузова появилась в золотом асимметричном мини-платье. Завершали образ сверкающие туфли-лодочки и крупные серьги-кольца. В целом выглядела Ольга празднично и стильно, вот только многие заметили, что для вечеринки она выбрала точно такое же платье (только другого цвета), в котором уже выходила в свет жена ее экс-супруга Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко. «У Костенко платье почти такое же было, только зеленое!», «Кто-то злобно подшутил над Олей», — написали пользователи Сети.
Фото: Instagram Ольги Бузовой
Одним из самых роскошных оказался подарок продюсера и музыкального директора Арама Арчера, который преподнес Ольге шикарные бриллиантовые серьги от знаменитого бренда Tiffany & Co.
Фото: Instagram Ольги Бузовой
Поздравить Бузову с 35-летием также пришли папа Игорь Дмитриевич, сестра Анна, бойфренд Давид Манукян, Мария Погребняк, любимые подруги и другие близкие люди.
Фото: Instagram Ольги Бузовой
В конце вечера именинница угощала всех собравшихся эффектным тортом с короной от известного кондитера Рената Агзамова.
Фото: Instagram Давида Манукяна
Завершилась вечеринка праздничным салютом, который для Ольги Бузовой подготовил Давид Манукян. Любовалась им виновница торжества в эффектной красной пушистой шубе.
Фото и видео: Instagram
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