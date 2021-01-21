Бриллиантовые серьги и платье как у Костенко: Ольга Бузова отметила 35-летие

На торжестве Ольга Бузова появилась в золотом асимметричном мини-платье. Завершали образ сверкающие туфли-лодочки и крупные серьги-кольца. В целом выглядела Ольга празднично и стильно, вот только многие заметили, что для вечеринки она выбрала точно такое же платье (только другого цвета), в котором уже выходила в свет жена ее экс-супруга Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко. «У Костенко платье почти такое же было, только зеленое!», «Кто-то злобно подшутил над Олей», — написали пользователи Сети.