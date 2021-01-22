Ольга Бузова объявила о расставании с Давой: «Нас больше нет»

Ольга Бузова объявила о расставании с Давой. Печальную новость звезда рассказала в сториз, попросив подписчиков поддержать ее и не задавать вопросы об уже бывшем возлюбленном.

«Нас больше нет. Я свободная девушка. Я вынуждена это написать, чтоб не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и непонятные для меня вещи.

Я умоляю не задавать мне больше никаких вопросов. Помогите мне выжить. Сестра с инсультом, мама с бабушкой в Литве, которая борется с раком. И это не все, что я переживаю сейчас», пишет Ольга в сториз, добавив, что любила и уважала его, но есть нюансы, озвучивать которые она не будет из уважения к своей любви.