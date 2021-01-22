Ольга Бузова объявила о расставании с Давой: «Нас больше нет»
Фото: www.instagram.com/buzova86/
Ольга Бузова объявила о расставании с Давой. Печальную новость звезда рассказала в сториз, попросив подписчиков поддержать ее и не задавать вопросы об уже бывшем возлюбленном.
«Нас больше нет. Я свободная девушка. Я вынуждена это написать, чтоб не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и непонятные для меня вещи.
Я умоляю не задавать мне больше никаких вопросов. Помогите мне выжить. Сестра с инсультом, мама с бабушкой в Литве, которая борется с раком. И это не все, что я переживаю сейчас», пишет Ольга в сториз, добавив, что любила и уважала его, но есть нюансы, озвучивать которые она не будет из уважения к своей любви.
Ранее в Сети уже появлялись слухи о расставании звезд. Подписчики отметили, что в многочисленных сториз Бузовой со дня рождения Дава ни разу не появился, и не приехал ее поздравить, а позже появилось видео, на котором Ольга оттолкнула бывшего возлюбленного. Некоторые из поклонников сразу предположили, что у пары просто закончился контракт, однако, судя по видеозаписи, молодые люди поругались.
Ранее пара вместе отдохнула на Мальдивах, где постоянно делала друг другу приятные сюрпризы, и даже провели церемонию бракосочетания по местным обычаям.
Фото и видео: Instagram Ольги Бузовой и Давы
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