Джонни Депп и Эмбер Херд

Роман Джонни Деппа и Эмбер Херд оказался бурным во всем: и в горе, и в радости. Херд сама рассказывала в интервью, что между ней и Деппом, роман с которым у нее закрутился на съемках фильма «Ромовый дневник», буквально искры летали. Не менее страстно актеры, официальный брак которых продлился три месяца, вели себя и во время ссор. Усугублял драматургию конфликтных ситуаций тот факт, что отношения с супругой актер выяснял не вполне трезвым.

Закончилось все тем, что после очередной ссоры Эмбер Херд пошла в полицию и зафиксировала побои. Фото с ее лицом, покрытым синяками и ссадинами, появилось на обложке таблоида People, а сама она подала на развод. Джонни Депп не соглашался с обвинениями в рукоприкладстве, но Эмбер подкрепила свои слова смс-сообщениями от менеджера актера, извинявшегося за агрессивное поведение босса, который порой сам не соображает, что делает. Судебные разбирательства затянулись на долгие месяцы, Депп отказывался выплачивать Херд 7 миллионов долларов, которые она потребовала, и иронично комментировал развод в СМИ. Сейчас актриса счастлива с новым избранником — канадско-американским предпринимателем и изобретателем, миллиардером Илоном Маском.

Марат Башаров и Екатерина Архарова

В российском шоу-бизнесе последней нашумевшей историей с рукоприкладством и бурным выяснением отношений стал развод Марата Башарова и Екатерины Архаровой. Это тоже история страсти и брака, продлившегося несколько месяцев. Башаров красиво признавался в любви премяннице Эммануила Виторгана, влюбленные устроили романтичную свадьбу — фотографии, на которых жених держит на руках счастливую невесту посреди разбросанных лепестков алых роз, облетели Интернет и украсили не одно издание.



Запала молодоженам хватило ненадолго, почти сразу после свадьбы Башаров, по словам Архаровой, стал реже появляться дома и перестал уделять ей внимание. Ссоры из-за ревности происходили не один раз, но финальная была по-настоящему безобразной: актер несколько раз ударил теперь уже бывшую супругу по голове и лицу лбом (!). В больницу Екатерину увезли с окровавленным лицом, сломанным носом и сотрясением мозга. После случившегося Башаров спокойно предложил развестись, но просить прощения не стал.

Мел Гибсон и Оксана Григорьева

Ценитель женской красоты Мел Гибсон не смог устоять перед русской красавицей Оксаной Григорьевой. В итоге супруга актера Робин Мур официально подала на развод после тридцати лет брака, а сам он вышел в свет с Григорьевой, которая родила ему дочь Люсию, но потом что-то пошло не так. Роман не продлился и года и завершился судебными разбирательствами.

Оксана Григорьева не только боролась с голливудским актером за право опеки над дочерью, но и требовала алименты, а также обвинила его в рукоприкладстве. Судя по тому, какими скоротечными были романы Григорьевой с другими успешными мужчинами, можно сделать определенные выводы о ее характере и целях, что, впрочем, не оправдывает поведение Гибсона, который свою вину отрицать не стал.

Сергей Жорин и Катя Гордон

«Накал старстей», — так описал адвокат Сергей Жорин непростые отношения с журналисткой и певицей Катей Гордон, на которой женился два раза (!). В первый раз влюбленные поженились в июле 2011 года, а уже в сентябре Катя оказалась в больнице с сотрясением мозга после ссоры с мужем, поднявшим на нее руку.

Супруги в итоге развелись, а спустя несколько месяцев у них родился сын Даниил. Страсти поутихли, радость от появления на свет общего ребенка заглушила прежние обиды — и они поженились снова. А спустя полтора месяца Сергей Жорин подал на развод. Спокойно общаться бывшие супруги начали ради сына, которого стараются растить вместе.

Крис Браун и Рианна

На днях Крис Браун пришел на премьеру документального фильма о своей жизни Chris Brown: Welcome To My Life in Los Angeles. На красной дорожке 28-летний музыкант появился в строгом костюме-тройке и с дочкой Нией на руках. В роли заботливого папы и взрослого мужчины Криса, надо отметить, видеть непривычно.

На весь мир Крис Браун прославился не столько своим творчеством, сколько громким скандалом со своей бывшей девушкой, певицей Рианной. Они ехали на церемонию вручения премии «Грэмми», по дороге Рианна заглянула в телефон Криса и прочла смс-сообщение от его бывшей девушки, началась ссора, закончившаяся абсолютной дикостью: Браун избил певицу так, что салон автомобиля был залит кровью. Когда она пыталась связаться с помощницей и службой спасения, он выбросил ее телефон в окно и пообещал ее убить. Закончилось все судом: Брауна приговорили к пяти годам условного заключения, общественным работам и отправили в реабилитационную клинику на курс для склонных к домашнему насилию мужчин.

Радует, что Крис Браун хотя бы раскаялся в содеянном: назвал себя монстром, много раз просил прощения у певицы и даже сделал себе татуировку с изображением избитой женщины, чтобы всегда помнить о своей ошибке. Помогло так себе — новая девушка музыканта, модель Карруче Трен, также обвинила его в домашнем насилии и попросила в суде запретить Крису к ней приближаться.

Юрий Андреев и Роза Сябитова

Ведущая Роза Сябитова познакомилась с боксером Юрием Андреевым на съемках передачи «Давай поженимся» и вышла за него замуж. Через полтора года супруг продемонстрировал ведущей свои профессиональные навыки: разбил лицо и выбил зуб. Выяснилось, что это был не первый раз, когда Андреев поднял руку на жену. Дело в том, что мужчина не смог простить измену первой супруге и стал патологически страдать от приступов ревности, от которых даже лечился в клинике неврозов. Не помогло. Официально телеведущая развелась с неуравновешенным мужем спустя три года после свадьбы.

Джордан Братман и Кристина Агилера

Семейная жизнь Кристины Агилеры и музыкального продюсера Джордана Братмана, от которого она родила сына Макса, закончился печально. Влюбленные сначала долго дружили и работали вместе, потом пять лет были в браке и разрушили все некрасивой сорой. Отношения портились постепенно, а финальная точка была поставлена, когда Братман поднял руку на жену. Фотографии Кристины с синяками на лице появились в Сети, но в подробности они вдаваться не стали.

Александр Шульгин и Валерия

История певицы Валерии известна многим. О том, что дома она подвергалась физическому и моральному насилию, певица решилась рассказать только спустя почти десять лет «настоящего кошмара» — именно так она назвала семейную жизнь с продюсером Александром Шульгиным. Перечитывать интервью артистки тех времен действительно страшно: к примеру, однажды дошло до того, что муж вонзил ей нож в колено. Хуже всего, что супруг позволял себе жестокость не только по отношению к ней, но и к детям, которые теперь не хотят с ним даже общаться.

Валерия несколько раз пыталась развестись, но каждый раз супруг либо угрожал, либо умолял остаться, либо пугал ее тем, что оставит без денег. Терпение певицы кончилось, когда муж в порыве гнева начал душить ее перед одним из концертов. К счастью, все эти ужасы давно позади, а недавно Валерия отметила годовщину свадьбы с продюсером Иосифом Пригожиным, за которого вышла замуж после развода с Шульгиным и которого ее дети теперь считают своим отцом и другом.

Шон Пенн и Мадонна

Шон Пенн и Мадонна были яркими звездами каждый сам по себе, а вместе представляли собой взрывоопасную смесь. Горячий темперамент Пенна распаляли алкоголь и жгучая ревность к Мадонне, популярность которой росла день ото дня. Актер сопровождал жену во время гастролей и готов был убить не только того, кто приближался к ней слишком, по его мнению, близко, но и ее саму.

Мадонна не скрывает, что связывание и телесные повреждения были частью их сексуальной жизни, но актер порой переходил все границы. К примеру, мог серьезно избить жену, засунуть ее голову во включенную духовку, а однажды едва не убил ее, ударив бейсбольной битой по голове. Конец этой истории был жутким: Пенн заявился к Мадонне, когда они уже не жили вместе, связал ее проводом от лампы, изнасиловал и избил. Все подробности произошедшего в ту ночь были задокументированы в полицеском участке, куда и обратилась певица.

Вячеслав Семендуев и Жасмин

Первый супруг Жасмин, бизнесмен Вячеслав Семендуев не жалел средств на ее карьеру, но плата оказалась слишком высокой. Семендуев не только командовал женой, но и поднимал на нее руку. После очередной ссоры певица провела в больнице почти неделю: у нее диагностировали сотрясение мозга, перелом носа и многочисленные ушибы. Фотографии избитой Жасмин, на которые больно даже смотреть, бизнесмен назвал пиар-ходом и свою вину не признал.

Руслан Байсаров и Кристина Орбакайте

Кристине Орбакайте пришлось публично добиваться права хотя бы увидеться с младшим сыном Дени и рассказывать на всю страну, как ее унижал супруг Руслан Байсаров. По словам певицы, сначала муж подавлял ее психологически, а далее последовало и физическое насилие: Байсаров избил Орбакайте в одном из ночных клубов после презентации ее нового альбома прямо на глазах у ее друзей и коллег — и сломал ей нос.

«Знакомила его с влиятельными людьми, туда-сюда водила, засвечивала на телевидении. Хотела, чтобы был хороший отец внуку. И что получила за это? До полусмерти избитую дочь с переломанным носом!», — прокомментировала вышедшую из-под контроля ситуацию Алла Пугачева, которая с помощью своих связей смогла помочь дочери вернуть себе сына.

Фото: East News, Global Look Press, Instagram, Starface, Facebook