Экс-жена рэпера Сереги обвинила его в домашнем насилии: «Избивал меня даже при детях»

Исполнитель хита «Черный бумер» Сергей Пархоменко (Серега) прожил со второй женой Полиной около 10 лет. Красавица-супруга родила ему двоих сыновей Марка и Платона. Но несколько лет назад семья распалась, и теперь Полина рассказала подробности жизни с тираном, обвинив бывшего мужа в домашнем насилии.

В начале 2020 года Сергей увез детей в неизвестном направлении, без согласия матери. С тех пор Полина своих мальчиков не видела. Когда она задала вопрос, как можно так наладить отношения, чтобы не травмировать психику детей, экс-супруг категорично заявил, что сыновей она не увидит. Теперь, мать, разлученная с детьми, пытается отстоять свои права в суде.

Полина также рассказала, что отношения с мужем стали портиться за несколько лет до развода. «В последние годы мы раздражали друг друга», — отметила она.