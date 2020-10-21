Экс-жена рэпера Сереги обвинила его в домашнем насилии: «Избивал меня даже при детях»
Фото: www.instagram.com/polina_lola
Исполнитель хита «Черный бумер» Сергей Пархоменко (Серега) прожил со второй женой Полиной около 10 лет. Красавица-супруга родила ему двоих сыновей Марка и Платона. Но несколько лет назад семья распалась, и теперь Полина рассказала подробности жизни с тираном, обвинив бывшего мужа в домашнем насилии.
В начале 2020 года Сергей увез детей в неизвестном направлении, без согласия матери. С тех пор Полина своих мальчиков не видела. Когда она задала вопрос, как можно так наладить отношения, чтобы не травмировать психику детей, экс-супруг категорично заявил, что сыновей она не увидит. Теперь, мать, разлученная с детьми, пытается отстоять свои права в суде.
Полина также рассказала, что отношения с мужем стали портиться за несколько лет до развода. «В последние годы мы раздражали друг друга», — отметила она.
В интервью экс-жена Сереги призналась, что он избивал ее, и не раз. После первого инцидента она даже смогла простить мужа-тирана и приняла от него подарок — дорого кольцо с черным бриллиантом.
Во второй раз Пархоменко избил жену, когда кто-то «нашептал» ему, что красивая и молодая жена изменяет. «У меня не было других мужчин, кроме мужа, — сквозь слезы рассказала Полина в интервью YouTube-каналу «без Комплексов». — Хотя он гулял направо и налево, и даже не старался это скрыть. Это такой мужчина, который, простите, имеет все, что движется».
Сергей Пархоменко бил жену так сильно, что у нее была вся одежда в крови, а сама она теряла сознание.
«Он забрал мой телефон и писал всем: "Идите на..". После этого выбросил телефон в озеро. Я не знаю, сколько раз я теряла сознание, сколько раз он ударил меня по голове. Я лежала, терпела. А когда не могла терпеть, орала», — вспомнила страшные события Полина. Также она добавила, что муж мог бить ее даже при детях. Издевательства она терпела несколько лет до расставания.
«У нас даже не было последнего разговора. Мы просто разошлись в разные стороны и начали жить отдельно. О друг друге мы говорили так: ты мать мальчиков, а ты — отец», — рассказала она.
Теперь Полина Ололо, у которой после расставания с Серегой родилась еще и дочь, пытается всеми силами найти сыновей и через суд оставить их у себя.
Фото и видео: Instagram Сергея Пархоменко, Полины Ололо
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