Синяк вместо лица, сломанный нос и проблемы со слухом: Анфиса Чехова рассказала, как ее избил любимый мужчина

«Примерно такую же фразу сказала недавно милая девчушка Регина Тодоренко. Сказала, я уверена, совершенно не подумав. И вот такая закрутилась после этого каша-малаша. Как женщина, пережившая насилие, и воспринявшая его как точку отсчета в новую Жизнь, где я никогда больше не буду чувствовать себя Жертвой, где я беру на себя ответственность за все со мной происходящее! Не вину!!! Ответственность! Где я выбираю Других Мужчин!!! Сознательно и Бессознательно! Где я выбираю любить себя и больше никогда себя не предавать и не подвергать опасности... Так вот, как Женщина, для которой Насилие стало причиной самых больших изменений, я хочу сказать самое главное, что я вынесла благодаря моему горькому опыту: "Никто не заслуживает насилия! Никто не виноват! Но все, что с нами случается — это наш урок! Очень жестокий урок!" Жертвы, столкнувшиеся с жестокостью от своих любимых, самую Большую боль испытывают внутри себя! Когда с каждым ударом рушится твоя Сказка, твое Счастье, твоя Вера в Любовь и Доверие к Мужчинам! И, что уж лукавить, в голове крутится только один вопрос: "За что?" Да, мы сами задавали себе этот вопрос: "Чем я заслужила? Что я сделала не так?" Жертвы побоев, даже когда их бьют, умудряются чувствовать себя виноватыми! Потому что Жертва = Вина! И они нуждаются в Сострадании, а не в том, чтобы к обвинителям в их голове, еще кто-то присоединился», — рассуждает она.

Имени человека, поднявшего на нее руку, звезда не называет, а о личной жизни говорит нечасто. Из открытых источников можно узнать, что в детстве она была безответно влюблена в одноклассника, в 19-летнем возрасте встречалась с итальянцем, которого бросила, узнав, что тот женат. Позже Анфису Чехову связывали непростые отношения с коллегой, телеведущим Владимиром Тишко. В 2009 году начался ее роман с актером Гурамом Баблишвили, весной 2012 года у них родился сын Соломон, летом 2015 года родители мальчика поженились, а через два года развелись. Сейчас свою личную жизнь Анфиса не афиширует.