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Агата Муцениеце обвинила Павла Прилучного в домашнем насилии: «Он не в адеквате и выгнал нас из дома»

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Павел Прилучный и Агата Муцениеце

Фото: Instagram

Актриса и телеведущая опубликовала в социальной сети обращение к поклонникам и рассказала, какой кошмар переживает сейчас ее семья и маленькие дети.

Агата Муцениеце опубликовала в Instagram видео, в котором, заливаясь слезами, обвинила своего теперь уже бывшего мужа Павла Прилучного в домашнем насилии. Экс-супруги с детьми вместе самоизолировались во время пандемии коронавируса, и это совместное пребывание превратилось для Агаты и детей в ад.

Актриса заявила, что уже 10 дней Павел пьет, не переставая. Он выбросил ее телефон, и ей пришлось записать видео она записала с телефона мамы.

«Алкоголь затмил ему рассудок. Он поднимал на меня руку. А во время пандемии выгоняет меня и детей из дома. Завтра мы переедем в квартиру. Надеюсь, мы переживем эту ночь», — сказала Агата Муцениеце.

Она добавила, что у нее нет другого оружия против экс-мужа, кроме публичности. «Я не хочу, чтобы это все опять замолчалось, чтобы опять се было, как раньше. Я хочу, чтобы все знали, какой человек Павел. Он довел детей до слез, — сказала она. — Как говорится, привет Джигану».

В феврале Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили, что разводятся после 9 лет брака. У актеров растут 6-летний сын Тимофей и 4-летняя дочь Мия.

Вскоре после заявления Агата в интервью призналась, что не хочет называть причину расставания, чтобы не опорочить имя Павла, но спасать брак она не намерена. При этом она добавила, что всегда будет любить отца своих детей.

Фото и видео: Instagram

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