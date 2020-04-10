Агата Муцениеце обвинила Павла Прилучного в домашнем насилии: «Он не в адеквате и выгнал нас из дома»

Актриса заявила, что уже 10 дней Павел пьет, не переставая. Он выбросил ее телефон, и ей пришлось записать видео она записала с телефона мамы.

«Алкоголь затмил ему рассудок. Он поднимал на меня руку. А во время пандемии выгоняет меня и детей из дома. Завтра мы переедем в квартиру. Надеюсь, мы переживем эту ночь», — сказала Агата Муцениеце.

Она добавила, что у нее нет другого оружия против экс-мужа, кроме публичности. «Я не хочу, чтобы это все опять замолчалось, чтобы опять се было, как раньше. Я хочу, чтобы все знали, какой человек Павел. Он довел детей до слез, — сказала она. — Как говорится, привет Джигану».