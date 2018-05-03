Звезда девяностых Алиса Мон рассказала о домашнем насилии: «Избивал и сам замазывал мне синяки»

На днях певица Алиса Мон стала гостьей шоу «Привет, Андрей!» и рассказала его ведущему Андрею Малахову о крайне непростых отношениях со вторым супругом Сергеем Муравьевым.

«Он закрывал окна, двери, даже форточки. Потом начинал избивать меня, забывая, что на вечер у нас назначен концерт. В итоге сам мне замазывал синяки и отправлял на сцену. Я его, конечно, очень любила, а он уничтожил во мне все эти чувства. В итоге мне пришлось уехать в родной городок, чтобы хоть как-то сбежать от него», — призналась Алиса.