Юлия Паршута — о возлюбленном-тиране: «Он пытался скинуть меня с 14 этажа»
Фото: Instagram/@parshoota
32-летняя Юлия Паршута не любит делиться подробностями личной жизни, потому что хочет быть интересна людям своим творчеством, а не «грязным бельем». Однако не так давно певица и выпускница «Фабрики звезд-7» шокировала публику рассказом о возлюбленном-тиране. Подробностями непростых отношений Юлия поделилась в YouTube-шоу Агаты Муцениеце «Честный развод».
По словам Юлии, своего «принца» она встретила около десяти-одиннадцати лет назад. Первые полгода отношений были прекрасны, пара стала жить вместе, однако в один прекрасный момент сказка кончилась. «Сначала человек начинает ехать с тобой на твою работу», — рассказывает Паршута, вспоминая, как ее возлюбленный сопровождал ее всюду, даже находился на площадке во время съемок скетч-шоу «Даешь молодежь». Позднее избранник начал сокращать общение певицы с ее окружением, даже с родителями, чтобы все ее внимание доставалось ему. «Тебя толкнули, за шею схватили, а потом сильнее, больше, Самое страшное, что никто в это не верит, ведь человек хороший для всех. Он пытался меня душить, скинуть меня с 14 этажа, ломать мне ноги. Я сбегала кучу раз, и он меня находил. Он находил меня везде», — делится Юлия.
Певица воспоминает, что мысли снять побои даже не было: «Он делал это (применял физическую силу — прим.ред.) филигранно, не оставляя следов». По словам Паршуты, даже после того, как ее друзья помогли ей сбежать от абьюзера и замести следы, ее избранник все равно смог ее найти. Мужчина даже придумал себе диагноз «рак», чтобы удержать Юлию. Обман вскрылся случайно, когда певица показала подруге-врачу медицинское заключение избранника, выданное в США. По словам артистки, бумага оказалась фрагментом специализированной статьи.
Юлия Паршута ни разу не была замужем. Певица рассказала, что осенью минувшего года рассталась с избранником, с которым провела вместе последние три года. Пара даже сыграла свадьбу без официальной регистрации отношений — день Х постоянно откладывался по невиданным причинам.
Напомним, Агата Муцениеце создала свое шоу после того, как заявила о расставании с Павлом Прилучным. В феврале 2020 года актриса заявила, что разводится с мужем спустя девять лет брака. Вынужденная самоизоляция на неопределенный период сдвинула желание пары оформить развод и обострила и без того непростые отношения супругов. Так, в апреле Агата обвинила мужа в домашнем насилии: «Алкоголь затмил ему рассудок. Он поднимал на меня руку. А во время пандемии выгоняет меня и детей из дома. Завтра мы переедем в квартиру. Надеюсь, мы переживем эту ночь». 15 июня 2020 года в Головинском районом суде города Москвы брак Приличного и Муцениеце был официально расторгнут.
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Фото: Instagram/@parshoota, Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Видео: "Честный развод"
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