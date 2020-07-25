Юлия Паршута — о возлюбленном-тиране: «Он пытался скинуть меня с 14 этажа»

Певица воспоминает, что мысли снять побои даже не было: «Он делал это (применял физическую силу — прим.ред.) филигранно, не оставляя следов». По словам Паршуты, даже после того, как ее друзья помогли ей сбежать от абьюзера и замести следы, ее избранник все равно смог ее найти. Мужчина даже придумал себе диагноз «рак», чтобы удержать Юлию. Обман вскрылся случайно, когда певица показала подруге-врачу медицинское заключение избранника, выданное в США. По словам артистки, бумага оказалась фрагментом специализированной статьи.

Юлия Паршута ни разу не была замужем. Певица рассказала, что осенью минувшего года рассталась с избранником, с которым провела вместе последние три года. Пара даже сыграла свадьбу без официальной регистрации отношений — день Х постоянно откладывался по невиданным причинам.

Напомним, Агата Муцениеце создала свое шоу после того, как заявила о расставании с Павлом Прилучным. В феврале 2020 года актриса заявила, что разводится с мужем спустя девять лет брака. Вынужденная самоизоляция на неопределенный период сдвинула желание пары оформить развод и обострила и без того непростые отношения супругов. Так, в апреле Агата обвинила мужа в домашнем насилии: «Алкоголь затмил ему рассудок. Он поднимал на меня руку. А во время пандемии выгоняет меня и детей из дома. Завтра мы переедем в квартиру. Надеюсь, мы переживем эту ночь». 15 июня 2020 года в Головинском районом суде города Москвы брак Приличного и Муцениеце был официально расторгнут.

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