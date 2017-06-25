На неделе с 26 июня по 2 июля ожидается всплеск творческой активности. Многие с помощью создания креативных произведений – музыки, живописных полотен, прозы, стихов будут выплескивать зашкаливающие эмоции. Созидание станет своеобразной «таблеткой» от чрезмерного волнения, поможет взять под контроль переживания, спровоцированные, в том числе и какими-то позитивными событиями.

Кроме того, усилится желание достичь стабильности в финансовых делах и во взаимоотношениях с окружающими (в первую очередь – с родственниками). Мы постараемся обезопасить себя от неприятных сюрпризов, нам будет важно смотреть в будущее с оптимизмом, захочется творить добро, нести свет тем, чье благополучие является для нас залогом нашего собственного спокойствия.

А еще в данный период многие могут разочароваться в каких-то своих кумирах, перестать восхищаться теми медийными персонами, которые ранее были любимчиками. Не исключено, что это будет связано с обнародованием какой-то информации, касающейся прошлого «звезд», а также с их не вполне адекватными публичными поступками и промахами в тех сферах деятельности, в которых они считаются асами.

Понедельник 26 июня

Луна во Льве. Сегодня превосходный день для творческой самореализации, для начала долгосрочных креативных проектов, для того, чтобы продемонстрировать окружающим свои самые яркие и позитивные качества. К тому же хорошо пойдут дела, в которых требуются определенная смелость, кураж, желание выделиться из толпы.

Вторник 27 июня

Луна во Льве. Сегодня в любых делах пригодятся уверенность в своей уникальности и неповторимости, опыт родственников старшего поколения, стремление к великолепным результатам ради ощущения своего всемогущества. Кроме того, день очень благоприятен для общения с друзьями детства.

Среда 28 июня

Луна в Деве. Сегодня не стоит инициировать радикальные перемены в финансовой, бытовой, деловой сферах, изменять своим принципам, допускать беспорядок в документах и вообще в окружающем пространстве. Зато все, что вы сделаете для наведения строгого порядка, весьма позитивно скажется на течении ваших дел.

Четверг 29 июня

Луна в Деве. Сегодня рекомендуется заняться своим здоровьем, провести профилактику хронических и наследственных заболеваний, поберечь желудок и воздержаться от употребления всего того, что негативно сказывается на организме. К тому же желательно решить вопросы, мешающие нормально общаться с родственниками.

Пятница 30 июня

Луна в Весах. Сегодня отличный день для налаживания дружеских связей, для того, чтобы продемонстрировать гибкость мышления и артистичность; можно примерить на себя новую социальную маску. К тому же в данные лунные сутки важно со всей справедливостью отнестись к поступкам окружающих, не судить их предвзято.

Суббота 1 июля

1-я четверть. Луна в Весах. Сегодня берегите нервную систему и не позволяйте себе публичных истерик. И вообще важно в любых ситуациях сохранять спокойствие и уравновешенность – это поможет вам получить нечто значимое и избежать неодобрения тех, чье мнение для вас не «пустой звук».

Воскресенье 2 июля

Луна в Скорпионе. Сегодня до 14:11 будет возможность восстановить хорошие отношения с теми, с кем вы сейчас в конфликте; воспользуйтесь этим шансом. После же означенного времени настоятельно рекомендуется избегать толпы и общения с индивидами с нестабильной психикой, да и от посещения массовых мероприятий лучше воздержаться.

Благоприятные дни: 26 июня.

Неблагоприятные дни: 1 июля.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.