На этой неделе вас ждут многочисленные и головокружительные успехи на профессиональном поприще

На этой неделе вас ждут многочисленные и головокружительные успехи на профессиональном поприще. Причем велика вероятность, что они не только принесут вам достаточно крупную прибыль, но и откроют перед вами совершенно потрясающие новые возможности. Кроме того, вам, очевидно, предстоит посетить какое-то интересное и очень зрелищное мероприятие, например, выступление талантливых иллюзионистов.

Наиболее благоприятные дни: все дни нейтральны.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 30.

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