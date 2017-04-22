На этой неделе вам, очевидно, придется кому-то доказывать свою профессиональную состоятельность. Есть вероятность, что вы захотите поучаствовать в каком-то проекте, и для того, чтобы вас до него допустили, будете демонстрировать свои способности, возможности и необходимые для него качества. Кроме того, вам, скорее всего, предстоит договариваться с поставщиком каких-то услуг.

Наиболее благоприятные дни: все дни нейтральны.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 28.

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