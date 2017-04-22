На этой неделе вам, очевидно, придется кому-то доказывать свою профессиональную состоятельность. Есть вероятность, что вы захотите поучаствовать в каком-то проекте, и для того, чтобы вас до него допустили, будете демонстрировать свои способности, возможности и необходимые для него качества. Кроме того, вам, скорее всего, предстоит договариваться с поставщиком каких-то услуг.
Наиболее благоприятные дни: все дни нейтральны.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 28.
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Тройки будет многовато для таких глупых ошибок
а мне кокрас оценки за четверть завтра ставить будут
Видимо, по русскому 3 будет!"Кокрас"
Почему вы не пишите о том,что у них не порядок с психикой на этой неделе
писано на коленке профанами, не имеющими отношения к астрологии. позорники. такую бредятину каждую неделю шлете!!!!! на протяжении года была на вас подписана, НИ НА ОДНОЙ НЕДЕЛЕ ПРОГНОЗ ВАШ ФЕЙКОВСКИЙ ЛЖИВЫЙ не сбылся. не стыдно галиматью и ложь рассылать?