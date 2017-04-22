На этой неделе вам ради достижения какой-то частной цели, скорее всего, придется пожертвовать чем-то материальным

На этой неделе вам ради достижения какой-то частной цели, скорее всего, придется пожертвовать чем-то материальным. Возможно, вы будете вынуждены расплатиться с человеком, оказавшим вам какую-то услугу, не деньгами, а вещью, представляющей для вас определенную ценность. Кроме того, данный период не подходит для заключения тройственных союзов и для дружеских посиделок «на троих».

Наиболее благоприятные дни: 28.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 25.

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