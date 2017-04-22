На этой неделе появится возможность решить какую-то старую проблему. Велика вероятность, что в этом вам поможет друг детства или человек, который вас некоторым образом опекает. Кроме того, не исключено начало нового коммерческого проекта, основанного на какой-то вашей идее, которую вы достаточно давно обдумываете и, может быть, даже уже на чем-то протестировали.

Наиболее благоприятные дни: 28, 29.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 27.

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