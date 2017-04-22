На этой неделе появится возможность решить какую-то старую проблему. Велика вероятность, что в этом вам поможет друг детства или человек, который вас некоторым образом опекает. Кроме того, не исключено начало нового коммерческого проекта, основанного на какой-то вашей идее, которую вы достаточно давно обдумываете и, может быть, даже уже на чем-то протестировали.
Наиболее благоприятные дни: 28, 29.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 27.
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Близко к правде! Хоть и судьба в наших руках, но подсказки не помешают!
Близко к правде! Хоть и судьба в наших руках, но подсказки не помешают!
полный бред
Ne sovpadaet u mena
Клевый и четкий гороскоп без каких либо разплывчатых терминов . Спасибо.