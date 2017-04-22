На этой неделе вы будете часто проявлять инициативу. В основном это коснется начала каких-то проектов, основанных на дружеских отношениях и полезных связях с людьми, которые обладают необходимыми вам сейчас ресурсами. Кроме того, вас ждет какое-то радостное событие, которое, очевидно, избавит вас от каких-то хлопот, сделает ваше существование более легким и приятным.
Наиболее благоприятные дни: 24, 25.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 28, 29.
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Действительно, почему не приходит на почту? Попытка подписаться на рассылку снова не увенчалась успехом, к моему сожалению.
почему мне перестал приходить гороскоп на почту?
потому что ты глупая...
Хахаха )) Вы все тут глупые !
Я тоже хочу знать автора составляющего ( или составляющих) гороскоп на данном сайте. Вы отлично справляетесь со своей работой! Молодцы!!!