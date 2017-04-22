На этой неделе вы будете часто проявлять инициативу

На этой неделе вы будете часто проявлять инициативу. В основном это коснется начала каких-то проектов, основанных на дружеских отношениях и полезных связях с людьми, которые обладают необходимыми вам сейчас ресурсами. Кроме того, вас ждет какое-то радостное событие, которое, очевидно, избавит вас от каких-то хлопот, сделает ваше существование более легким и приятным.

Наиболее благоприятные дни: 24, 25.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 28, 29.

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