На этой неделе на вас огромное и позитивное влияние окажет человек, которого вы очень давно знаете. Велика вероятность, что он сможет «наставить вас на путь истинный», подсказав, каким образом можно выйти из какой-то сложной ситуации. Кроме того, не исключена встреча с бывшими одноклассниками (однокурсниками), на которой вам удастся произвести на окружающих неизгладимое впечатление.
Наиболее благоприятные дни: все дни нейтральны.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 27.
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Гороскоп на 2017 год
Общий гороскоп на неделю с 24 по 30 апреля
Гороскоп любви на апрель 2017 года
Меня уволили. Не сбылось
С января перестал приходить гороскоп. Что нужно сделать, чтобы возобновить получение гороскопа.
С 19 января больше не пр ходил гороскоп на почту. Пож. исправьте.
У меня тоже перестал приходить гороскоп на эл.почту
Перестал приходить гороскоп на почту