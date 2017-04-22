На этой неделе на вас огромное и позитивное влияние окажет человек, которого вы очень давно знаете

На этой неделе на вас огромное и позитивное влияние окажет человек, которого вы очень давно знаете. Велика вероятность, что он сможет «наставить вас на путь истинный», подсказав, каким образом можно выйти из какой-то сложной ситуации. Кроме того, не исключена встреча с бывшими одноклассниками (однокурсниками), на которой вам удастся произвести на окружающих неизгладимое впечатление.

Наиболее благоприятные дни: все дни нейтральны.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 27.

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