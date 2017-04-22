На этой неделе придется в срочном порядке доделывать какое-то дело, которое вы некоторое время назад неосмотрительно пустили на самотек. Не исключено, что этого потребует человек, который готов предложить вам что-то новое и интересное, но только после того, как вы разберетесь с какими-то вашими проблемами. Кроме того, есть вероятность профессиональных споров с кем-то из коллег или с заказчиками.

Наиболее благоприятные дни: 24, 30.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 29.

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