На этой неделе постарайтесь не допускать постороннего вмешательства в свои дела и в коммерческие проекты

На этой неделе постарайтесь не допускать постороннего вмешательства в свои дела и в коммерческие проекты. Велика вероятность, что какой-то индивид совершенно целенаправленно навредит вам из-за тайной личной неприязни или из-за того, что вы не хотите делиться с ним какими-то своими доходами. Кроме того, стоит держаться подальше от тех, кто будет чрезмерно настойчиво навязывать вам свою дружбу.

Наиболее благоприятные дни: 27.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 26.

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