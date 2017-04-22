На этой неделе постарайтесь не допускать постороннего вмешательства в свои дела и в коммерческие проекты. Велика вероятность, что какой-то индивид совершенно целенаправленно навредит вам из-за тайной личной неприязни или из-за того, что вы не хотите делиться с ним какими-то своими доходами. Кроме того, стоит держаться подальше от тех, кто будет чрезмерно настойчиво навязывать вам свою дружбу.
Наиболее благоприятные дни: 27.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 26.
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Гороскоп на 2017 год
Общий гороскоп на неделю с 24 по 30 апреля
Гороскоп любви на февраль 2017 года
Отлично
Очень интригует!
А где любовный гороскоп на наделю?
Спасибо
☺☺☺