На этой неделе, очевидно, будет много неотложных и важных дел

На этой неделе, очевидно, будет много неотложных и важных дел, которые потребуют большого количества энергии. Постарайтесь грамотно распределять нагрузку, иначе заработаете упадок сил. Кроме того, на работе не исключен конфликт с человеком, который теряет свое влияние, поэтому крайне остро и негативно воспринимает тех, кто более успешен, и тех, у кого еще все впереди.

Наиболее благоприятные дни: 24, 27.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 25.

Гороскоп на 2017 год

Общий гороскоп на неделю с 24 по 30 апреля

Гороскоп любви на февраль 2017 года