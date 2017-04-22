На этой неделе, очевидно, будет много неотложных и важных дел, которые потребуют большого количества энергии. Постарайтесь грамотно распределять нагрузку, иначе заработаете упадок сил. Кроме того, на работе не исключен конфликт с человеком, который теряет свое влияние, поэтому крайне остро и негативно воспринимает тех, кто более успешен, и тех, у кого еще все впереди.
Наиболее благоприятные дни: 24, 27.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 25.
Подпишись на гороскоп своего знака!
Гороскоп на 2017 год
Общий гороскоп на неделю с 24 по 30 апреля
Гороскоп любви на февраль 2017 года
Почему перестал приходить гороскоп на эл.почту?
Авраларсоклйкрд
Оаппмм Всва
А где мартовский гороскоп
и мне на почту перестал приходить,хотя от не отказывалась от подписки(
Гороскоп супер,все сходится