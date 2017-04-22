На этой неделе есть вероятность материальных потерь. Не исключено, что вы некоторое время назад неудачно вложили куда-то деньги, и теперь будете расплачиваться за свою недальновидность. Кроме того, вам, очевидно, предстоит оплачивать нечто такое, на что вы не собирались раскошеливаться, например, подарок коллеге или навязанное вам обучение, которого от вас потребует начальство или деловой партнер.

Наиболее благоприятные дни: все дни нейтральны.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 24, 28.

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