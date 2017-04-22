На этой неделе есть вероятность материальных потерь. Не исключено, что вы некоторое время назад неудачно вложили куда-то деньги, и теперь будете расплачиваться за свою недальновидность. Кроме того, вам, очевидно, предстоит оплачивать нечто такое, на что вы не собирались раскошеливаться, например, подарок коллеге или навязанное вам обучение, которого от вас потребует начальство или деловой партнер.
Наиболее благоприятные дни: все дни нейтральны.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 24, 28.
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Не приходит рассылка
Перестала приходить рассылка с конца января. А как подписаться снова-не понятно.
Раньше была подписана на рассылку -постоянно приходило уведомление ,сейчас на почту ничего не приходит,даже повторно подписывалась на рассылку ,видимо не судьба ,ну и не всегда совпадает гороскоп для скорпиона
Практически все отзывы для Овнов - положительные, видимо сбываются прогнозы, а для Скорпионов наоборот. Уважаемый астролог возможно внимательнее смотреть на звезды для Скорпионов.
Непонятно как подписаться на рассылку гороскопа, жму на ссылку "Подпишись на гороскоп своего знака " - и ничего не происходит!