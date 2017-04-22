На этой неделе вам могут сделать какое-то коммерческое предложение, однако не факт, что вы его примете. Не исключено, что вас что-то насторожит, поэтому вы предпочтете отказаться, чтобы избежать проблем. И при этом есть вероятность нового делового союза. Возможно, он объединит вас с человеком, обладающим полезными ресурсами и ясным видением реализации всех этапов какого-то проекта.
Наиболее благоприятные дни: все дни нейтральны.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 29.
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Гороскоп на 2017 год
Общий гороскоп на неделю с 24 по 30 апреля
Гороскоп любви на февраль 2017 года
а меня сегодня чуть током не убило.... так что про 15 - в тему ))
У львов всегда самый опасный день - суббота??? Еще ни разу другого дня не было, в который надо быть "особенно осторожным"...
гОРОСКОП ОБОБЩЁННЫЙ, А ХОТЕЛОСЬ БЫ ЧУТЬ КОНКРЕТНЕЕ!
конец недели... первый раз чтоб гороскоп был в точку. я наконец стала выделять себе время для творчества, а вчера начальство проснулось... я в шоке
В общем, не успевает приходить оповещение с гороскопом, как в самом начале недели он сбывается. Меня это пугает, не первый раз, но зато на этой неделе особенно возлагаю надежды на любовный гороскоп: а вдруг и он сбудется?)