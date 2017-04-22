На этой неделе вам могут сделать какое-то коммерческое предложение, однако не факт, что вы его примете. Не исключено, что вас что-то насторожит, поэтому вы предпочтете отказаться, чтобы избежать проблем. И при этом есть вероятность нового делового союза. Возможно, он объединит вас с человеком, обладающим полезными ресурсами и ясным видением реализации всех этапов какого-то проекта.

Наиболее благоприятные дни: все дни нейтральны.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 29.

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