На этой неделе вы, возможно, не сумеете в срок закончить какой-то проект. Не исключено, что появятся какие-то новые вводные, и вам придется вносить коррективы в то, что вы считали уже почти завершенным. Впрочем, вы от этого только выиграете. Кроме того, есть вероятность начала каких-то переделок в жилище, которые в первый момент обернутся беспорядком, но потом позволят вам эргономично разложить вещи.

Наиболее благоприятные дни: 28.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 26.

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