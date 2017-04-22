На этой неделе вы, возможно, не сумеете в срок закончить какой-то проект. Не исключено, что появятся какие-то новые вводные, и вам придется вносить коррективы в то, что вы считали уже почти завершенным. Впрочем, вы от этого только выиграете. Кроме того, есть вероятность начала каких-то переделок в жилище, которые в первый момент обернутся беспорядком, но потом позволят вам эргономично разложить вещи.
Наиболее благоприятные дни: 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 26.
Подпишись на гороскоп своего знака!
Гороскоп на 2017 год
Общий гороскоп на неделю с 24 по 30 апреля
Гороскоп любви на февраль 2017 года
Просто кошмар раньше практически все сбывалось .а сейчас полный бред
Тоже перестала приходить рассылка, думала у меня одной это!! Верните рассылку, все сбывалось раньше!!!
Ну все, с тех пор как у портала поменялись хозяева, на челядь (то есть на подписчиков) стало тупо болт забить. Зачем челяди рассылку отправлять, так? С челядью в принципе и общение ниже достоинства господ!
АУУУУУ! Обращаюсь повторно - рассылки нет с января! Ответьте своим подписчикам
2 марта у День Рождения!