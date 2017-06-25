На неделе с 26 июня по 2 июля у нас появится желание чем-то поразить представителей противоположного пола, вызвать их восхищение и продемонстрировать те таланты, которые могут усилить амурный интерес к нам. Правда, если в период с понедельника по четверг это принесет благодатные плоды и действительно усилит нашу привлекательность, то в пятницу, в субботу и в воскресенье произведенное впечатление может натолкнуть реальных или потенциальных партнеров на ненужные нам мысли.

Кроме того, те, кто пока свободен, будут очень чутко реагировать на проявление кем-либо симпатии к ним и могут привязаться к тем, с кем ранее и не думали строить любовные отношения. А те, кто уже нашел свою вторую половинку, постараются сгладить острые углы во взаимоотношениях, даже если это каким-то образом заденет их собственные интересы или самолюбие.

Что же касается новых знакомств, то данный период для них вполне благоприятен. Главное, не начинайте сразу строить далеко идущие планы. К тому же не стоит подпускать к себе незнакомцев 2 июля – вы можете связаться с тем, кто с помощью истерик или психологических приемов будет ловко вами манипулировать.