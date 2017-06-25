Еженедельный любовный гороскоп на период с 26 июня по 2 июля 2017 года
На неделе с 26 июня по 2 июля у нас появится желание чем-то поразить представителей противоположного пола, вызвать их восхищение и продемонстрировать те таланты, которые могут усилить амурный интерес к нам. Правда, если в период с понедельника по четверг это принесет благодатные плоды и действительно усилит нашу привлекательность, то в пятницу, в субботу и в воскресенье произведенное впечатление может натолкнуть реальных или потенциальных партнеров на ненужные нам мысли.