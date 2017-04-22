На этой неделе вы можете поссориться со своим реальным или потенциальным любовным партнером

Женщины

На этой неделе вы можете поссориться со своим реальным или потенциальным любовным партнером, поддавшись негативному влиянию какой-то ситуации, которую ни вы, ни он изменить не в состоянии. Не позволяйте обстоятельствам управлять вашим поведением и постарайтесь избежать конфликтов.

Мужчины

На этой неделе вам, очевидно, предстоит чему-то научить свою реальную или потенциальную любовную партнершу. Не исключено, что вы решите, что какие-то новые навыки этой дамы помогут вам во взаимоотношениях с ней, поэтому не пожалеете для своей «ученицы» времени и красноречия.