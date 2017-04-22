Женщины
На этой неделе вы можете поссориться со своим реальным или потенциальным любовным партнером, поддавшись негативному влиянию какой-то ситуации, которую ни вы, ни он изменить не в состоянии. Не позволяйте обстоятельствам управлять вашим поведением и постарайтесь избежать конфликтов.
Мужчины
На этой неделе вам, очевидно, предстоит чему-то научить свою реальную или потенциальную любовную партнершу. Не исключено, что вы решите, что какие-то новые навыки этой дамы помогут вам во взаимоотношениях с ней, поэтому не пожалеете для своей «ученицы» времени и красноречия.
Повезло если у Вас ничего не совпало. А у меня прям в точку. Вмешалась девушка в отношения с моим мужчиной. Прям все в точку. К сожалению,у меня не получилось помешать ей влезть. Надеюсь на след неделе гороскоп для овнов будет гораздо лучше.
Гороскоп ни о чем. Ничего не совпадает.
Девочки спасайте: пока готовилась к сессии на кровати за учебником, набрала лишние кило. Порекомендуйте программу похудения, пожалуйста.
Моя дочка тоже худела этим способом, хорошо скинула, и здоровье на месте.
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