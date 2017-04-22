Женщины
На этой неделе вы, скорее всего, будете активно очаровывать какого-то мужчину, демонстрируя ему свои таланты. Велика вероятность, что его покорит ваша одаренность, и он начнет воспринимать вас совершенно по-новому. Если же вы уже замужем, то ради своего супруга, очевидно, сотворите настоящее чудо, за что он вам будет очень благодарен.
Мужчины
На этой неделе не стоит требовать от своей партнерши каких-то особых подвигов на бытовом поприще. Велика вероятность, что вы в ответ услышите, что она не прислуга, и что если вам что-то не нравится, то веник вам в руки. Если же вы пока свободны, то, очевидно, попытаетесь соблазнить какую-то легкомысленную особу.
Согласен. Гороскоп ни о чем.
Вот как??? Как по звёздам можно определить, что у меня вдруг внезапно возникнет желание купить подарок партнёру?! Они бы ещё написали, что я сегодня на завтрак ни с того, ни с сего оладушки вместо овсянки приготовлю.... ЧУШЬ СОБАЧЬЯ!!!
Враки()) чушь)))
Неправда.Если Львица дейстаительно любит, то после его попытки ее вернуть -вернулась бы.А если ушла, значит , не осталось любви или вовсе не было ее настоящей
Подождите чуть чуть, сама объявится. Натура такая.. Сначало в игнор, потом-в милость. Львицы никогда не уходят насовсем. Слишком добрые.