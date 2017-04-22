Женщины

На этой неделе вы, скорее всего, будете активно очаровывать какого-то мужчину, демонстрируя ему свои таланты. Велика вероятность, что его покорит ваша одаренность, и он начнет воспринимать вас совершенно по-новому. Если же вы уже замужем, то ради своего супруга, очевидно, сотворите настоящее чудо, за что он вам будет очень благодарен.

Мужчины

На этой неделе не стоит требовать от своей партнерши каких-то особых подвигов на бытовом поприще. Велика вероятность, что вы в ответ услышите, что она не прислуга, и что если вам что-то не нравится, то веник вам в руки. Если же вы пока свободны, то, очевидно, попытаетесь соблазнить какую-то легкомысленную особу.