На этой неделе вы можете получить от взаимоотношений с реальным или потенциальным партнером то, к чему долго шли

Женщины

На этой неделе вы можете получить от взаимоотношений с реальным или потенциальным партнером то, к чему долго шли, то, чего буквально жаждали. Велика вероятность, что этот человек наконец-то правильно поймет ваши намеки или сделает верные выводы из каких-то ваших высказываний и поступков.

Мужчины

На этой неделе вас ждет какая-то оглушительная радость, которая, будучи напрямую связанной с личной жизнью, позитивно повлияет и на другие аспекты вашего существования. Возможно, что-то или кто-то подарит вам нечто такое, на что вы уже практически не надеялись. Причем это равно актуально и для тех, кто свободен, и для тех, кто женат.