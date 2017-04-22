Женщины
На этой неделе вы можете получить от взаимоотношений с реальным или потенциальным партнером то, к чему долго шли, то, чего буквально жаждали. Велика вероятность, что этот человек наконец-то правильно поймет ваши намеки или сделает верные выводы из каких-то ваших высказываний и поступков.
Мужчины
На этой неделе вас ждет какая-то оглушительная радость, которая, будучи напрямую связанной с личной жизнью, позитивно повлияет и на другие аспекты вашего существования. Возможно, что-то или кто-то подарит вам нечто такое, на что вы уже практически не надеялись. Причем это равно актуально и для тех, кто свободен, и для тех, кто женат.
почему я не могу подписаться на свой гороскоп?
Хорошо, когда очаровываешь какую-нибудь даму, а не разочаровываешь
мне все нравиться.
Все гороскопы просто супер! Интересно то, что читаю на неделю вперёд в понедельник, и понимаю что уже день или два живу с этими мыслями, про которые мне сейчас пишут. И ещё - смотрю гороскоп по знаку солнца и по знаку ASC, правильные оба!
А где гороскоп любви на следующую неделю?