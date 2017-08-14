На этой неделе вы, очевидно, будете присматриваться к какому-то мужчине.

Женщины

На этой неделе вы, очевидно, будете присматриваться к какому-то мужчине, решая, подходит ли он на роль вашего любовного партнера и можно ли его использовать в каком-то ином качестве. Если же вы уже замужем, то есть вероятность, что супруг заставит вас поволноваться, опаздывая к ужину или вызывая какие-то подозрения. Не делайте поспешных выводов.

Мужчины

На этой неделе вы, скорее всего, будете оценивать свою реальную или потенциальную партнершу с точки зрения ее полезности. Велика вероятность, что вы увидите в этой даме определенный потенциал, который можно использовать в каких-то делах, и это усилит ваш интерес к ней.