Женщины

На этой неделе вы можете стать объектом критики своего любовного партнера. Причем велика вероятность, что он выскажет совершенно уместные претензии, поэтому лучше с ним согласиться и исправить то, что ему не нравится. Если же вы пока свободны, то, возможно, обратите внимание на человека, который в чем-то на вас очень похож.

Мужчины

На этой неделе вам настоятельно рекомендуется воздержаться от новых знакомств, так как вы можете связаться с особой, у которой не только несносный характер, но и серьезные проблемы с алкоголем. Если же вы уже женаты, то не исключена ссора с супругой из-за того, что она разгласит какую-то вашу тайну.