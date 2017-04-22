Женщины

На этой неделе вам настоятельно рекомендуется воздержаться от новых знакомств. Велика вероятность сильнейшего разочарования из-за того, что понравившийся вам мужчина окажется не тем, за кого себя выдает. Если же вы уже замужем, то, возможно, придется отбиваться от каких-то нападок супруга, «накрученного» родственниками.

Мужчины

На этой неделе вы, скорее всего, решите сделать своей реальной или потенциальной любовной партнерше достаточно дорогой подарок. Не исключено, что вам покажется, что подобное подношение поможет вам в кратчайшие сроки добиться от этой дамы того, чего она пока не хочет вам давать.