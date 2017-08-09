На этой неделе рядом с вами может появиться смелый и очень интересный (как по внешности, так и по внутреннему содержанию) мужчина, который сразу же вас очарует.

Женщины

На этой неделе рядом с вами может появиться смелый и очень интересный (как по внешности, так и по внутреннему содержанию) мужчина, который сразу же вас очарует. Впоследствии не исключен бурный роман. Если же вы уже замужем, то придется во всем ориентироваться на супруга и поступать так, как он потребует.

Мужчины

На этой неделе вы, возможно, пойдете на какие-то уступки, чтобы не расстраивать свою любовную партнершу или просто для того, чтобы какая-то нервирующая ее ситуация не стала причиной и вашей головной боли. Если же вы пока свободны, то есть вероятность, что какая-то дама предложит вам встречаться.