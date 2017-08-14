На этой неделе вы можете стать объектом ухаживания мужчины, который хочет, чтобы вы им покомандовали.

Женщины

На этой неделе вы можете стать объектом ухаживания мужчины, который хочет, чтобы вы им покомандовали. Однако вы, скорее всего, решите, что это его психополовые трудности, и просто проигнорируете его интерес. Если же вы уже замужем, то есть вероятность сексуальных ролевых игр с супругом.

Мужчины

На этой неделе вас ждут вполне гармоничные отношения с вашей любовной партнершей, особенно если вы не будете реагировать на какие-то ее мелкие придирки, да и сами не поведете себя слишком эгоистично. Если же вы пока свободны, то есть вероятность знакомства с дамой, которая впоследствии станет вашей женой.