На этой неделе вы, возможно, выберете новый объект для «охоты».

Женщины

На этой неделе вы, возможно, выберете новый объект для «охоты». Не исключено, что какой-то мужчина привлечет вас своим потенциалом и тем, что он гипотетически может для вас сделать, и вы решите не упускать такой полезный экземпляр. Если же вы уже замужем, то, вероятно, будете к чему-то подталкивать супруга.

Мужчины

На этой неделе есть вероятность встречи с прекрасной незнакомкой, которая привлечет вас своей неординарностью. Долговременные отношения с ней вряд ли возможны, а вот кратковременная и практически случайная сексуальная связь вполне может состояться. Причем это равно актуально и для тех, кто пока свободен, и для тех, кто уже женат.