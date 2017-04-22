Женщины

На этой неделе вы, очевидно, будете демонстрировать своему потенциальному партнеру свою хозяйственность и какие-то другие качества, обычно присущие хорошей жене и матери. Если же вы уже замужем, то вас с супругом ждет весьма откровенный разговор, во время которого вы проявите настоящую женскую мудрость.

Мужчины

На этой неделе вас ждет уникальный сюрприз со стороны вашей любовной партнерши. Не исключено, что она сообщит вам о том, что у вас с ней будет ребенок. Если же вы пока свободны, то есть вероятность, что дама, к которой вы испытываете нежные чувства, наконец-то ответит вам взаимностью.