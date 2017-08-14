На этой неделе невозможность реализовать какое-то любовное желание или привлечь внимание понравившегося мужчины может вызвать весьма негативные эмоции.

Женщины

На этой неделе невозможность реализовать какое-то любовное желание или привлечь внимание понравившегося мужчины может вызвать весьма негативные эмоции. Наберитесь терпения, а главное, не позволяйте себе истерик в присутствии реального или потенциального партнера, и тогда, рано или поздно, вы получите то, чего хотите.

Мужчины

На этой неделе какой-то доверительный разговор, скорее всего, поможет вам лучше понять вашу реальную или потенциальную партнершу. Правда, будьте готовы к тому, что после этой беседы вам придется идти на какие-то уступки и что-то менять в своей привычной манере поведения.